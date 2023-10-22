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"За Путиным разные чемоданы носят": в ГУР откровенно ответили, реальна ли ядерная угроза

Алина Дембицкая
22 октября 2023, 20:21 обновлено 22 октября, 20:21
Представитель ГУР подчеркнул, что Путин уже давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает.
Владимир Путин, Андрей Юсов
В ГУР откровенно ответили, реальна ли ядерная угроза / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНИАН

За российским диктатором Владимиром Путиным носят разные чемоданы, не только ядерные. Однако Украине не следует беспокоиться по этому поводу, ведь богатая военная техника и даже ядерное оружие РФ и его нацистского правительства были уже использованы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Эспрессо .

"За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это, наверное, не потому, что он так смел. У Украины в этом контексте нет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована. Далее: угрозы использования ядерного оружия, мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет", - отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Путин уже давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает.

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"Ядерное оружие по всему миру – это оружие сдерживания. То есть оно работает именно как элемент не применения, а элемент сдерживания от каких-то внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден", - добавил он.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин нес на встречу с китайским главой Си Цзиньпин чемоданы. СМИ полагают, что это так называемый ядерный портфель. Reuters обратило внимание на кадры роспропагандистов, на которых изображена группа морпехов с чемоданами, сопровождавшая Путина во время встречи с Си. При этом российское телевидение умышленно сделало акцент на груз, который несли военные.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир покажет моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что у Соединенных Штатов Америки есть инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

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