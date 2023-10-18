Путин появился перед Си с чемоданчиками: СМИ раскрыли их содержание

У президента США тоже есть такое устройство.

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Путин находится в Китае / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Российский диктатор Владимир Путин нес на встречу с китайским главой Си Цзиньпином чемоданчики. СМИ полагают, что это так называемый ядерный портфель.

Reuters обратило внимание на кадры роспропагандистов, на которых запечатлена группа морпехов с чемоданчиками, сопровождавшая Путина во время встречи с Си.

При этом российское телевидение умышленно сделало акцент на грузе, который несли военные.

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Агентство объясняет, что российский ядерный портфель традиционно носит морской офицер. Портфель, известный как "Чегет" (названный в честь горы Чегет в Кавказских горах), всегда находится при президенте, но его редко снимают на видео.

У президента США тоже есть такое устройство. В сумке хранятся коды, которые президент мог бы использовать для подтверждения приказа о запуске ядерных ракет, если бы он или она не были в Белом доме.

Журналисты также отмечают, что во вторник Госдума сделала первый шаг к отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а его главный законодатель предупредил Соединенные Штаты, что Москва может даже вообще отказаться от договора.

По сути, портфель представляет собой защищенный инструмент связи, который связывает президента с его военным руководством, а затем и с ракетными силами через сверхсекретную электронную сеть управления и контроля "Казбек". Казбек поддерживает еще одну систему, известную как "Кавказ".

У министра обороны России Сергея Шойгу, тоже есть ядерный чемоданчик. Возможно, такой есть и у начальника Генштаба Валерия Герасимова, пишет Reuters.

В разделе "команды" есть две кнопки: белая кнопка "запуск" и красная кнопка "отмена". Портфель якобы активируется специальной флеш-картой.

Один из ядерных портфелей, которыми пользовался бывший президент России Борис Ельцин, выставлен в Музее Ельцина в Екатеринбурге.

Путин в Пекине

18 октября российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин на встречу с главой КНР Си Цзиньпином. В тот же день он успел увидеться с венгерским премьером Виктором Орбаном - ярым сторонником кремлевского режима.

Визит в КНР Путин анонсировал еще 20 сентября. Ранее от заграничных поездок кремлевский диктатор воздерживался из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест.

Тогда президент страны-агрессора утверждал, что речь пойдет, среди прочего, о реализации "общего евроазиатского пространства", в чем якобы заинтересована Россия.

Уже находясь в Пекине, Путин разразился тирадой сочинений и абсурда на фоне успешного применения по оккупантам ракет ATACMS.

"Мы, конечно, сможем отражать эти атаки", - неуверенно сказал Путин.

А сам Орбан сплясал под дудку Путина и выдал скандальное заявление об Украине. В частности, во время встречи с главой кремлевского режима Орбан назвал войну в Украине "военной операцией".

У Путина по войне в Украине есть 3 задачи, считает советник главы ОП Михаил Подоляк. Например, диктатор хочет использовать в свою пользу ситуацию на Ближнем Востоке.

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