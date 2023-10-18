"У Путина есть 3 задачи": в ОП описали основные цели РФ на данный момент

Диктатор пытается решить несколько основных проблем, которые преследуют сейчас РФ. В частности, он хочет использовать в свою пользу ситуацию на Ближнем Востоке.

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У Путина сейчас есть три основные цели, отметил Подоляк/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на том, чтобы решить три основные задачи. Первая из них – заморозить войну в Украине. И в этом главе Кремля играет на руку ситуация на Ближнем Востоке. Ведь еще одна кризисная точка, в которой происходит война, отвлекает внимание от Украины.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ во вторник, 17 октября. Он отметил, что замораживание войны в Украине Путин сейчас считает своей первоочередной задачей.

"Для Путина главное, чтобы не было консолидированного внимания, потому что война в Украине, начатая Россией, как раз и была основным пусковым элементом, была началом множества звеньев одной цепочки, которая должна привести к излому традиционного мира", – сказал Подоляк. видео дня

Вторая проблема российского диктатора, на решении которой он сосредотачивает свое внимание – это попытка не проиграть войну и "сохранить свое лицо" на международной арене. Глава Кремля пытается направлять силы на то, чтобы реанимировать свою репутацию в мире. Он хочет вернуть себе статус глобального игрока. Но, по словам Подоляка, Путин сейчас является "человеком, который уходит", и поэтому его влияние не значительное. В то же время сейчас более объемной фигурой на международной арене, чем Путин, становится глава Китая Си Цзиньпин.

Третье задание Путина, по словам Подоляка – получить дополнительные ресурсы, чтобы российская оккупационная армия могла продолжать вести боевые действия на территории Украины. Советник главы Офиса президента отметил, что сейчас этой задачей занимаются приспешники российского диктатора – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

"Они просят деньги или оружие, в частности, у Северной Кореи. Снаряды, ракеты, дроны, военные технологии. Всё, что длительное время продавала РФ, оказалось фиктивным", – сказал Подоляк.

Встреча Путина и Си Цзиньпина

Напомним, во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прилетел в Китай, чтобы принять участие в форуме "Один пояс, один путь" и встретиться со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Сообщалось, что переговоры Путина с Си Цзиньпином состоятся в среду, 18 октября, в два этапа: сначала в расширенном составе, затем – в узком, в формате рабочего завтрака.

Приезд Путина в Китай стал первой поездкой российского диктатора за пределы стран СНГ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Ранее от заграничных поездок кремлевский диктатор воздерживался из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Украина отрабатывает различные сценарии, ведь визит Путина в Китай несет определенные риски. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что любая поездка Путина отслеживается относительно всех рисков, которые она может нести.

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