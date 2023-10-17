Первая поездка диктатора за пределы бывшего СССР за год: Путин прилетел в Китай

Цель поездки Путина в Китай – продемонстрировать доверие и "беспредельное" партнерство между странами даже в условиях войны в Украине.

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Путин прибыл в Пекин 17 октября / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во вторник, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл на самолете в Пекин. Там он примет участие в форуме "Один пояс, один путь" и встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Путина в аэропорту Пекина встречал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

Переговоры Путина с Си Цзиньпином пройдут 18 октября в два этапа: сначала в расширенном составе, затем - в узком, в формате рабочего завтрака.

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В Кремле не исключали, что Путин и Си пообщаются тет-а-тет и за рамками переговоров "на самые чувствительные темы".

Во время визита в Китай Путин выступит в рамках форума "Один пояс – Один Путь".

Как пишет Reuters, цель поездки Путина в Китай – продемонстрировать доверие и "беспредельное" партнерство между странами даже в условиях войны в Украине.

Издание напоминает, что это вторая поездка Путина за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Также первая официальная поездка кремлевского диктатора за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей советской республики, в начале этого месяца.

МУС обвиняет Владимира Путина в незаконной депортации детей из Украины и обязывает 123 государства-члена суда арестовать российского президента и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на их территорию.

Однако ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС.

Как сообщал Главред, глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву. В столице страны-агрессора он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, который попросил Цзиньпина туда приехать.

7 апреля президент Франции Эммануэль Макрон завершил свой трехдневный визит в Китай. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не заинтересован в длительной войне России против Украины и поддержит любой мирный план Парижа по завершению боевых действий политическим путем. Затягивание войны наносит вред всем сторонам конфликта. Стороны должны идти навстречу друг другу и создавать условия для окончания войны.

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