Приезд Путина в Китай: встреча с Си и новые унижения Орбана

Это первая поездка Путина за пределы стран СНГ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Ожидается, что переговоры Путина и Си пройдут 18 октября / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

Сегодня российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин на встречу с главой КНР Си Цзиньпином, но уже успел увидеться с венгерским премьером Виктором Орбаном - ярым сторонником кремлевского режима.

Путин "выбрался из бункера"

Визит в КНР Путин анонсировал еще 20 сентября. Ранее от заграничных поездок кремлевский диктатор воздерживался из-за выданного Международным уголовным судом ордера на его арест.

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Тогда президент страны-агрессора утверждал, что речь пойдет, среди прочего, о реализации "общего евроазиатского пространства", в чем якобы заинтересована Россия.

В частности, Кремль запланировал выступление Путина в рамках форума "Один пояс - один путь". Ожидается, что 18 октября состоятся и двухэтапные переговоры с Си, в том числе "тет-а-тет".

Тем временем российские федеральные телеканалы 17 октября распространили видео, на котором Си жмет руку Путину.

Си встретил Путина - смотрите видео:

Что обсуждали Путин и Орбан

В Китай на форум "Пояс и путь" прибыл и венгерский премьер Виктор Орбан. Reuters сообщает, что оба автократа уже встретились в правительственном гостевом доме.

Орбан сказал, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается спасти двусторонние контакты". Путин в ответ выразил удовлетворение тем, что "отношения со многими европейскими странами сохраняются и развиваются" и что "одной из таких стран является Венгрия".

Орбан и Путин, по словам представителя венгерского премьера, обсуждали поставки газа и нефти, а также вопросы ядерной энергетики (Росатом строит в Венгрии АЭС по контракту 2014 года, заключенному, как отмечает агентство, "без проведения тендера").

Кроме того, Орбан в разговоре с Путиным подчеркнул, что для Европы, включая Венгрию, очень важно положить конец санкциям в отношении России и "боевым действиям в Украине", а также остановить поток беженцев.

Роль КНР и Венгрии в войне с Украиной

СМИ неоднократно писали, что Пекин обеспечивает оккупантов амуницией и дронами. Более того, по мнению отдельных экспертов, "руками" Ким Чен Ына КНР также передает России артснаряды к РСЗО.

Под оберткой "примирителя" Пекин презентовал план по мирному урегулированию, который укрепил бы положение оккупантов в Украине и заморозил бы боевые действия. Предложения Китая Киев отверг.

В то же время Виктор Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе. В частности, венгерские чиновники неоднократно призывали отменить против РФ санкции или вмешивались в формирование санкционных списков.

Кроме того, правительство Орбана намекало на территориальные претензии к Украине, объясняя это "притеснениями" венгерского нацменьшинства на Закарпатье, и препятствовало принятию Евросоюзом пакетов финансовой помощи Украине. Венгрия выступает против вступления Киева в ЕС и НАТО.

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