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В КНР увильнули от позиции по границам Украины на 1991 год и хотят "диалога"

Андрей Ганчук
28 июня 2023, 20:44 обновлено 28 июня, 20:56
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Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун ранее заявил, что он не против поддержки целей Украины, ориентированных на полное восстановление территориальной целостности.
Украина, Китай
В Китае снова выступили за якобы "переговоры" по войне России против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Министерстве иностранных дел Китая снова назвали развязанную агрессором Россией войну против Украины, дескать, "украинским кризисом". Мол, все стороны "должны работать над созданием условий для переговоров". Заявлению посла в Евросоюзе Фу Цун о том, что он не против восстановления территориальной целостности украинского государства, в ведомстве не возразили.

На брифинге МИД Китая спикер Мао Нин заявила, что Китай выступает за завершение войны в Украине, мол, "путем переговоров". Развязанная агрессором Россией жестокая война снова была назвала "украинским кризисом".

"Позиция Китая относительно украинского кризиса последовательная и четкая. Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", - отметила Нин.

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Заявление посла Китая об Украине и границах 1991 года

Посол Китая в ЕС Фу Цун ранее сказал, что Пекин может поддержать стремление Украины восстановить свою территориальную целостность вместе с Крымом и другими захваченными территориями.

"Я не понимаю, почему бы и нет", - сказал Цун и добавил, что КНР уважает территориальную целостность всех государств.

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Президент Владимир Зеленский в конце апреля провел телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заверил, что он поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Также Пекин отверг сведения о продаже агрессору России вооружений.

По итогам договоренностей Зеленского и Цзиньпина в Украину приезжал спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Китайский дипломат 16-17 мая был в Киеве. В Офиса президента сообщали, что Хуэю рассказали о намерении подключить Пекин к формуле мира Киева и ознакомили с содержанием документа.

После этого Хуэй поехал и другие страны – Францию, Германию и России. Американские журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писали, что дипломат обсуждал в ЕС, дескать, "мир в обмен на согласие Украины оставить оккупированные территории под контролем России". Сам посол Хуэй эту информацию опроверг.

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