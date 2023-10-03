УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

Алексей Тесля
3 октября 2023, 15:43 обновлено 3 октября, 16:15
Венгрия развивает тесные связи с РФ и может заблокировать переговоры с Украиной.
Орбан, Венгрия, Украина
Виктор Орбан не поддерживает членство Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Евросоюзе рассматривают вариант, при котором могут быть разморожены миллиарды евро, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены из-за беспокойства по поводу верховенства права в этой восточноевропейской стране.

Взамен этого ЕС рассчитывает на лояльность Будапешта в вопросе одобрения помощи Украине, включая начало переговоров о членстве для Киева, говорится в материале Reuters.

Отмечается, что в свете того, что Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие страны ЕС, ее считают ключевым потенциальным противником решения, которое должно быть принято в декабре относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

видео дня

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, чтобы склонить Венгрию к согласию блок ожидает рассмотреть статус помощи для Будапешта на миллиарды евро, которые сейчас заморожены из-за опасений, что премьер-министр Виктор Орбан ограничил независимость судов. "Я не могу представить, чтобы Венгрия согласилась без предварительного решения по заблокированным средствам", — сказал чиновник.

Второй чиновник ЕС подтвердил наличие связи между выделением средств Венгрии и планами ЕС, требующими единодушия, включая переговоры о расширении и бюджете. "Венгрии срочно нужны деньги, что является стимулом для реформ. Комиссия нуждается, чтобы Венгрия сняла свои вето по ряду ответных вопросов", - сказал дипломат ЕС.

В материале подчеркивается, что стремясь достичь согласия с Венгрией, ЕС сталкивается с противоречием между двумя своими главными целями – защитой демократических стандартов в своих странах-членах и поддержкой Украины. При этом для Украины, которая подала заявку на вступление в ЕС только через несколько дней после вторжения России в феврале прошлого года, поддержка Запада экзистенциальна, а членство в ЕС является одной из главных национальных целей.

В материале уточняется, что перед голосованием лидеров ЕС в декабре Комиссия в ближайшие недели представит оценку прогресса Украины в выполнении условий для начала переговоров.

Позиция Будапешта

Премьер Венгрии Орбан сказал, что нужно будет найти ответы на "слишком сложные вопросы", прежде чем ЕС начнет переговоры о членстве с Украиной. Выступая в парламенте Венгрии на прошлой неделе, он провел границу между поддержкой Украины и разблокированием средств ЕС.

"Брюссель... ожидает, что мы согласимся на поправку в бюджет Европейского Союза, которая требует единодушия. Они просят нас… дать Украине еще больше денег. Брюссель должен дать нам принадлежащие венграм деньги и состояние государственных финансов уже будет выглядеть светлее... Сумма долга перед нами выровняла бы – и, я убежден, – сгладит баланс бюджета", - заявлял Орбан.

Ранее в МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины. На заявление скандального венгерского политика ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба разнес Виктора Орбана. Украина больше, чем любое другое государство в мире, хотела бы, чтобы мир наступил как можно скорее, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Виктор Орбан новости Украины новости Венгрии
Реклама

Главное за день

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

16:13 Украина
ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:43 Мир
У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

15:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:15

Россия, возможно, хочет от Ирана не баллистических ракет - эксперт

16:13

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

16:01

Заплатите хотя бы копейку: астролог рассказала, что нельзя принимать в подарок

15:43

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

15:43

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

Реклама
14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

Реклама
12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

11:59

Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснениемВидео

11:48

Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

11:41

Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

11:37

Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

11:22

Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

11:11

"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

11:09

"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

10:55

Уберет плесень и запах: как почистить стиральную машину лимонной кислотой

10:37

Фесик Кирилл Александрович досье

10:27

В России официально обвинили Буданова в терроризме

10:18

Оккупанты на Херсонщине убили женщину, которая сопротивлялась ограблению

10:01

Гороскоп на октябрь 2023: для одного знака зодиака месяц станет фатальнымВидео

09:57

Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

09:48

Чем отмыть душевую кабину от известкового и мыльного налета

09:19

В Украине ударят первые заморозки: синоптик назвала дату

09:00

Ночью РФ атаковала Юг и Восток Украины: силы ПВО сбили 29 дронов и один "Искандер"

08:52

Никогда не догадаетесь: для чего нужно отверстие в колпачке от шариковой ручки

08:27

Война может затянуться до 2025 года и дольше: военный эксперт объяснил 3 сценария

08:17

Шольц сделал новое заявление о войне в Украине: о чем идет речь

Реклама
08:12

Выборы в Словакии и мымнение

08:10

Будут радовать всю зиму: как засолить и замариновать рыжики в домашних условиях, 4 способа

07:46

Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:22

Хватит на пару месяцев: в Пентагоне осталось $5,2 млрд на оружие для Украины – WSJ

06:38

Украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работино – ISW

06:22

Что не так с "Форум оборонных индустрий"мнение

05:30

2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснениемВидео

04:20

"Готовятся очень тихо": эксперт рассказал о мятежах против ПутинаВидео

03:40

Даша Кацурина рассказала сексологу, зачем ей нужен Дантес

02:40

Угроза ядерного удара РФ: украинцев предупредили о худшем сценарии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять