ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

Венгрия развивает тесные связи с РФ и может заблокировать переговоры с Украиной.

https://glavred.info/world/es-hochet-kupit-loyalnost-vengrii-vzamen-na-odobrenie-chlenstva-ukrainy-smi-10505323.html Ссылка скопирована

Виктор Орбан не поддерживает членство Украины в ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Евросоюзе рассматривают вариант, при котором могут быть разморожены миллиарды евро, предназначенные для Венгрии, которые были заморожены из-за беспокойства по поводу верховенства права в этой восточноевропейской стране.

Взамен этого ЕС рассчитывает на лояльность Будапешта в вопросе одобрения помощи Украине, включая начало переговоров о членстве для Киева, говорится в материале Reuters.

Отмечается, что в свете того, что Венгрия развивает более тесные связи с Россией, чем другие страны ЕС, ее считают ключевым потенциальным противником решения, которое должно быть принято в декабре относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

видео дня

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, чтобы склонить Венгрию к согласию блок ожидает рассмотреть статус помощи для Будапешта на миллиарды евро, которые сейчас заморожены из-за опасений, что премьер-министр Виктор Орбан ограничил независимость судов. "Я не могу представить, чтобы Венгрия согласилась без предварительного решения по заблокированным средствам", — сказал чиновник.

Второй чиновник ЕС подтвердил наличие связи между выделением средств Венгрии и планами ЕС, требующими единодушия, включая переговоры о расширении и бюджете. "Венгрии срочно нужны деньги, что является стимулом для реформ. Комиссия нуждается, чтобы Венгрия сняла свои вето по ряду ответных вопросов", - сказал дипломат ЕС.

В материале подчеркивается, что стремясь достичь согласия с Венгрией, ЕС сталкивается с противоречием между двумя своими главными целями – защитой демократических стандартов в своих странах-членах и поддержкой Украины. При этом для Украины, которая подала заявку на вступление в ЕС только через несколько дней после вторжения России в феврале прошлого года, поддержка Запада экзистенциальна, а членство в ЕС является одной из главных национальных целей.

В материале уточняется, что перед голосованием лидеров ЕС в декабре Комиссия в ближайшие недели представит оценку прогресса Украины в выполнении условий для начала переговоров.

Позиция Будапешта

Премьер Венгрии Орбан сказал, что нужно будет найти ответы на "слишком сложные вопросы", прежде чем ЕС начнет переговоры о членстве с Украиной. Выступая в парламенте Венгрии на прошлой неделе, он провел границу между поддержкой Украины и разблокированием средств ЕС.

"Брюссель... ожидает, что мы согласимся на поправку в бюджет Европейского Союза, которая требует единодушия. Они просят нас… дать Украине еще больше денег. Брюссель должен дать нам принадлежащие венграм деньги и состояние государственных финансов уже будет выглядеть светлее... Сумма долга перед нами выровняла бы – и, я убежден, – сгладит баланс бюджета", - заявлял Орбан.

Ранее в МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины. На заявление скандального венгерского политика ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба разнес Виктора Орбана. Украина больше, чем любое другое государство в мире, хотела бы, чтобы мир наступил как можно скорее, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.