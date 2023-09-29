В МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины

На заявление скандального венгерского политика ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

https://glavred.info/ukraine/v-mid-potrollili-orbana-opozorivshegosya-bredom-naschet-voyny-i-granic-ukrainy-10504474.html Ссылка скопирована

В МИД ответили Виктору Орбану / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали новое оскорбительное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины.

На новый пассаж скандального венгерского политика ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Facebook.

"Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", - написал Николенко.

видео дня

Скандальное заявление Орбана

Отметим, что ранее Орбан во время переговоров в Брюсселе относительно будущего Украины заявил о том, из-за войны остается неясным вопрос о перспективах присоединения Украины к Евросоюзу. По его мнению, ЕС не может принять в свой состав страну, не зная о ее размерах и количестве населения, сообщает Reuters.

"Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно... Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень долгие и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", - добавил Орбан.

Ранее Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине. Виктор Орбан заявил о том, что Украина якобы не сможет одержать победу в войне.

Напомним, ранее у Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии. Гергели Гуляш повторил мантру Кремля о том, что Украина якобы не сможет вернуть оккупированные РФ территории.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.