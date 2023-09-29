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В МИД потроллили Орбана, опозорившегося бредом насчет войны и границ Украины

Алексей Тесля
29 сентября 2023, 15:46 обновлено 29 сентября, 15:46
На заявление скандального венгерского политика ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
Орбан, Украина
В МИД ответили Виктору Орбану / Коллаж Главред, фото УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали новое оскорбительное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины.

На новый пассаж скандального венгерского политика ответил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Facebook.

"Положительно отмечаем, что премьер-министр Венгрии беспокоится о вступлении Украины в Европейский Союз. Информируем, что Украина не меняла своей территории в пределах международно признанных границ", - написал Николенко.

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Скандальное заявление Орбана

Отметим, что ранее Орбан во время переговоров в Брюсселе относительно будущего Украины заявил о том, из-за войны остается неясным вопрос о перспективах присоединения Украины к Евросоюзу. По его мнению, ЕС не может принять в свой состав страну, не зная о ее размерах и количестве населения, сообщает Reuters.

"Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно... Поэтому я думаю, что нам нужно ответить на очень долгие и трудные вопросы, прежде чем мы фактически примем решение о начале переговоров о вступлении", - добавил Орбан.

Ранее Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине. Виктор Орбан заявил о том, что Украина якобы не сможет одержать победу в войне.

Напомним, ранее у Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии. Гергели Гуляш повторил мантру Кремля о том, что Украина якобы не сможет вернуть оккупированные РФ территории.

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МИД Украины Виктор Орбан война России и Украины
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