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Пообещал Си: Путин едет в Китай

Яна Ставская
20 сентября 2023, 16:23 обновлено 20 сентября, 16:35
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Ранее от заграничных поездок Путин воздерживался, в частности, из-за страха быть арестованным по ордеру МУС.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Поездку в КНР подтвердил сам Путин / ua.depositphotos.com, сундук

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай. Это может стать его первой зарубежной поездкой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Намерения посетить Китай Путин озвучил сегодня во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

"Конечно, я с удовольствием приму приглашение председателя КНР посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи Си Цзиньпиня "Один пояс, один путь", - заявил президент страны-агрессора.

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Путин намекнул, что, среди прочего, с Си они будут обсуждать "общее евроазиатское пространство", в чем якобы заинтересована и Россия.

"Это полностью отвечает и нашим интересам, мы интегрируем и наши идеи по созданию единого евроазиатского пространства, и идеи китайских друзей в рамках этой программы. И действуем достаточно синхронно", - добавил Путин.

Путин в изоляции

С начала полномасштабного вторжения Путин находится фактически в международной изоляции и общается с лидерами таких же автократических стран. Только неделю назад Россию посетил северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

Положение кремлевского главы осложнила и выдача Международным уголовным судом ордера на его арест. Это, в частности, стало причиной, почему Путин, например, отказался от поездки на форум БРИКС в Южноафриканской республике. Хотя ЮАР неоднократно успокаивала Кремль, что не будет выдавать Путина МКС.

А в августе Путин послал вместо себя на важный для РФ саммит G20 в Индию министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Китай помогает России

Китай поддерживает агрессию России с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, СМИ неоднократно писали, что Пекин обеспечивает оккупантов амуницией и дронами. Более того, по мнению отдельных экспертов, "руками" Ким Чен Ына КНР также планирует передать России артснаряды и РСЗО.

Под оберткой "примирителя" Пекин презентовал план по мирному урегулированию, который укрепил бы положение оккупантов в Украине и заморозил бы боевые действия. Предложения Китая Киев отверг.

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КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
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