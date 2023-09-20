Пообещал Си: Путин едет в Китай

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай. Это может стать его первой зарубежной поездкой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Намерения посетить Китай Путин озвучил сегодня во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Конечно, я с удовольствием приму приглашение председателя КНР посетить Китай в октябре этого года в рамках крупного мероприятия по продвижению идеи Си Цзиньпиня "Один пояс, один путь", - заявил президент страны-агрессора.видео дня
Путин намекнул, что, среди прочего, с Си они будут обсуждать "общее евроазиатское пространство", в чем якобы заинтересована и Россия.
"Это полностью отвечает и нашим интересам, мы интегрируем и наши идеи по созданию единого евроазиатского пространства, и идеи китайских друзей в рамках этой программы. И действуем достаточно синхронно", - добавил Путин.
Путин в изоляции
С начала полномасштабного вторжения Путин находится фактически в международной изоляции и общается с лидерами таких же автократических стран. Только неделю назад Россию посетил северокорейский диктатор Ким Чен Ын.
Положение кремлевского главы осложнила и выдача Международным уголовным судом ордера на его арест. Это, в частности, стало причиной, почему Путин, например, отказался от поездки на форум БРИКС в Южноафриканской республике. Хотя ЮАР неоднократно успокаивала Кремль, что не будет выдавать Путина МКС.
А в августе Путин послал вместо себя на важный для РФ саммит G20 в Индию министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Китай помогает России
Китай поддерживает агрессию России с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.
Кроме того, СМИ неоднократно писали, что Пекин обеспечивает оккупантов амуницией и дронами. Более того, по мнению отдельных экспертов, "руками" Ким Чен Ына КНР также планирует передать России артснаряды и РСЗО.
Под оберткой "примирителя" Пекин презентовал план по мирному урегулированию, который укрепил бы положение оккупантов в Украине и заморозил бы боевые действия. Предложения Китая Киев отверг.
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