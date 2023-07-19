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Перепугался Гааги: Путин отказался ехать в Южную Африку

Мария Тупик
19 июля 2023, 15:56 обновлено 19 июля, 16:02
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Как сообщают в Сети, отказ Путина от поездки на саммит БРИКС связан с тем, что его могут арестовать.
Путин не поедет в Южную Африку
Путин не поедет в Южную Африку / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, wikidata.org

Президент России Владимир Путин испугался и отказался ехать на саммит стран БРИКС, который пройдет в конце августа в Южной Африке.

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", - говорится в сообщении администрации южноафриканского президента.

Как сообщают в Сети, отказ Путина от поездки на саммит БРИКС связан с тем, что его могут арестовать. Поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за военное преступление незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

видео дня

Согласно законодательству, ЮАР должна арестовать Путина в случае приезда. При этом недавно страна обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход и изменять законодательство.

Саммит БРИКС

В августе в Южной Африке пройдет саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Сообщалось, что диктатор Путин приедет на саммит БРИКС в Южную Африку, но позже того же дня президент ЮАР Сирил Рамафоса предложил диктатору отправить на саммит вместо себя главу МИД РФ Ларова.

Ордер на арест Путина

Ранее в ЮАР заявили о том, что готовы задержать Путина из-за ордера МУС. Отмечается, что несмотря на отказ ЮАР поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины, Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ.

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