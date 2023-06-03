Путин стал 'костью в горле' для Южной Африки – BBC

На Западе растут подозрения, что ЮАР может поддерживать РФ во вторжении в Украину. ЮАР боится, что это может испортить ее отношения с США, Великобританией и ЕС.

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Путин стал "костью в горле" для Южной Африки/ сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин лишь расширяет круг своих врагов. Теперь он стал настоящей головной болью для Южной Африки. С подачи главы Кремля Южно-Африканская Республика (ЮАР) оказалась втянутой в ряд международных скандалов, хотя до этого старалась выглядеть стойким послом мира.

Сейчас на Западе всё больше растут подозрения, что ЮАР может поддерживать Кремль в его вторжении в Украину, и, возможно, даже отправляла оружие стране-агрессору России, пишет издание BBC.

В разговоре с журналистами один из высокопоставленных южноафриканских чиновников на правах анонимности отметил, что неправильно воспринимать ситуацию именно таким образом. Он описал дипломатически неловкую ситуацию, в которой сейчас оказалась ЮАР, словами "это ужас".

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В то же время политолог Филани Мтембу отмечает, что никто в правительстве Южно-Африканской Республики не хочет серьезно ссориться с США, Великобританией и Евросоюзом, ведь это "чрезвычайно важные торговые партнеры" для ЮАР.

При этом в издании отмечают, что после возникновения ссоры с послом Соединенных Штатов, который обвинил ЮАР в поставках оружия РФ, южноафриканская валюта, ранд, резко упала к доллару США.

Еще одной дипломатической головной болью для ЮАР стала необходимость принять решение, стоит ли оставить в силе приглашение присланное Путину приглашение посетить Йоханнесбург в августе для участия в саммите БРИКС.

Ранее политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отмечал, что после свержения режима Владимира Путина в России к власти может прийти кто-то, кто будет еще хуже, чем нынешний кремлевский диктатор.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что Путин по-прежнему верит в, мол, "победу" над Украиной, поскольку он задействует в войне всё больше своих войск. Однако Путин может не осознавать масштабов военных проблем Москвы вплоть до краха РФ. Западный мир должен готовиться к любым сценариям в случае падения России.

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