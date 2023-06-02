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После Путина РФ может возглавить еще больший нацист и диктатор - Дикий

Анна Ярославская
2 июня 2023, 08:24 обновлено 2 июня, 08:27
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В России немало тех, для кого Путин плох тем, что он - "недостаточный нацист и недостаточный диктатор".
Евгений Дикий, Путин, Патрушев
Евгений Дикий считает, что после Путина у власти в РФ может оказаться еще худший диктатор / Коллаж: Главред, фото: совбез РФ

После свержения режима Владимира Путина в России к власти может прийти кто-то, кто будет еще хуже, чем нынешний кремлевский диктатор. Такой вариант не исключил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Такая вероятность очень не нулевая. Среди тех сил, которые могут сыграть роль в будущей "русской смуте", немало тех, для кого Путин плох не тем, что он нацист и диктатор, а тем, что он недостаточный нацист и недостаточный диктатор. Это как раз вполне возможно", - сказал Дикий во время чата на Главреде.

При этом эксперт уверен, что украинцам стоит перестать думать о том, что происходит среди башен Кремля и кто из представителей элиты имеет больше или меньше влияния.

"Классик писал: "Нехай собі як знають божеволіють, конають, нам своє робить". Для нас Россия – это империя зла, чья армия в количестве 400 тысяч штыков стоит на нашей территории, и это все подлежит утилизации и уничтожению. Заниматься надо именно этим, а не сидеть и мечтать, что же у них там внутри может произойти", - добавил Дикий.

Смотрите видео чата с Евгением Диким на Главреде:

Свержение Путина

Социолог Игорь Яковенко сказал, что Путин попытается не допустить прихода преемника, поскольку считает, что тот прикажет его арестовать и возложит на него всю ответственность. По мнению Яковенко, Путин потеряет власть после того, как Украина освободит Крым.

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что хуже президента в РФ, чем Путин, уже не будет. Как полагает американский военный, миру следует готовиться к возможному распаду России на отдельные республики.

Россия остается огромной грозой для НАТО, но даже после свержения российского диктатора Владимира Путина это не изменится. После свержения Путина ситуация может лишь усугубиться, считает начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании Майк Вигстон.

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