После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, а Путина может арестовать преемник – Яковенко

Путин потеряет поддержку в России после того, как украинские военные освободят Крым от российских оккупантов. Российские власти после этого провалятся в смуту.

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После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, считает Яковенко/ сайт Кремля, скрин

Когда украинские военные освободят Крым, в стране-агрессоре России может обрушиться власть, потому что силовики прекратят ее поддерживать. Российский диктатор Владимир Путин потеряет свою поддержку, а те настроения, которые сейчас выражает российский террорист Игорь Гиркин, могут стать массовыми.

Российские власти после этого провалятся в смуту. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью "Обозревателю".

"После этого российская власть провалится в смуту. Это известное состояние в российской истории, которое неоднократно возникало, в результате которого устанавливалась другая конструкция власти. В этом случае смута приведет к тому, что эта империалистическая колониальная война перерастет в мафиозную войну за распределение территорий и собственности", – прогнозирует Яковенко.

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При этом Путин будет пытаться не допустить прихода к власти в РФ какого-то преемника после себя.

"Просто потому, что Путин прекрасно понимает, что любой преемник в первую очередь прикажет арестовать самого Путина и возложит на него ответственность за все несчастья, которые он принес России", – отмечает Яковенко.

По его словам, РФ может распасться на отдельные части, и каждой из этих частей будут руководить отдельно разные правители.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий. РФ устроила тотальный беспредел в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крыма началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что граждане страны-агрессора России, оккупировавшей украинский Крым, стали вдвое меньше интересоваться отдыхом на полуострове. Они уже понимают, что время контроля со стороны Москвы над захваченной территорией Украины подходит к концу.

У Зеленского назвали наиболее вероятный сценарий освобождения Крыма. Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева отмечает, что освобождение полуострова будет происходить военным путем. Вместе с тем Ташева уверяет, что обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма" будет готова уже летом.

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