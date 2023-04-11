УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, а Путина может арестовать преемник – Яковенко

Алёна Воронина
11 апреля 2023, 07:55 обновлено 11 апреля, 07:57
47
Путин потеряет поддержку в России после того, как украинские военные освободят Крым от российских оккупантов. Российские власти после этого провалятся в смуту.
Владимир Путин, Игорь Яковенк
После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, считает Яковенко/ сайт Кремля, скрин

Когда украинские военные освободят Крым, в стране-агрессоре России может обрушиться власть, потому что силовики прекратят ее поддерживать. Российский диктатор Владимир Путин потеряет свою поддержку, а те настроения, которые сейчас выражает российский террорист Игорь Гиркин, могут стать массовыми.

Российские власти после этого провалятся в смуту. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью "Обозревателю".

"После этого российская власть провалится в смуту. Это известное состояние в российской истории, которое неоднократно возникало, в результате которого устанавливалась другая конструкция власти. В этом случае смута приведет к тому, что эта империалистическая колониальная война перерастет в мафиозную войну за распределение территорий и собственности", – прогнозирует Яковенко.

видео дня

При этом Путин будет пытаться не допустить прихода к власти в РФ какого-то преемника после себя.

"Просто потому, что Путин прекрасно понимает, что любой преемник в первую очередь прикажет арестовать самого Путина и возложит на него ответственность за все несчастья, которые он принес России", – отмечает Яковенко.

По его словам, РФ может распасться на отдельные части, и каждой из этих частей будут руководить отдельно разные правители.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Освобождение Крыма

Президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий. РФ устроила тотальный беспредел в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крыма началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что граждане страны-агрессора России, оккупировавшей украинский Крым, стали вдвое меньше интересоваться отдыхом на полуострове. Они уже понимают, что время контроля со стороны Москвы над захваченной территорией Украины подходит к концу.

У Зеленского назвали наиболее вероятный сценарий освобождения Крыма. Постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева отмечает, что освобождение полуострова будет происходить военным путем. Вместе с тем Ташева уверяет, что обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма" будет готова уже летом.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Игорь Яковенко новости Крыма
Реклама

Главное за день

После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, а Путина может арестовать преемник – Яковенко

После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, а Путина может арестовать преемник – Яковенко

07:55 Мир
Египет планировал тайно поставить России 40 тыс. ракет - The Washington Post

Египет планировал тайно поставить России 40 тыс. ракет - The Washington Post

06:51 Мир
"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

23:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:55

После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, а Путина может арестовать преемник – Яковенко

07:21

Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека

06:51

Египет планировал тайно поставить России 40 тыс. ракет - The Washington Post

06:02

Почему болтовня о контрнаступлении вредитмнение

05:29

Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:15

"Осталась неделя": Свитан раскрыл планы оккупантов на фронте к ПасхеВидео

03:30

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

02:35

Украинка с самыми большими скулами в мире показала необъятную грудь с литровыми имплантатамиВидео

02:05

"Из пистолета в лобешник": журналист РФ раскрыл сценарий ликвидации Путина и назвал преемника

Реклама
01:36

"Жить с бешеной собакой по соседству": Комаровский предложил свой послевоенный рецепт жизни с РФ

00:10

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

10 апреля, понедельник
23:41

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

23:11

Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

22:23

"Россияне очень быстро учатся": Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARSВидео

22:22

Нет, не слипнется: топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака

21:55

"Должны варить кашу": священник РПЦ заявил, что женщины "не должны управлять своей жизнью"Видео

20:49

Соседи слышали сильный крик: во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей

20:49

Виталий Портников. Украина меняет свои военные планы?Видеоблоги

20:40

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки LeopardВидео

19:56

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - картаВидео

Реклама
19:53

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

19:40

Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопросамнение

19:39

Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

19:21

Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC NewsВидео

19:20

Российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству оккупационных войскмнение

18:49

"Бои очень горячие": оккупанты ведут наступление сразу на четырех направлениях - МалярВидео

18:29

Беда притянется магнитом: когда нельзя мыть окна

18:21

Дашу Астафьеву заподозрили в беременности - певица раскрыла правду

18:18

Великий вторник 2023: приметы и 2 строгих запрета для каждой женщиныВидео

17:45

"Идут лучшие": в тяжелых боях за Украину погиб молодой защитник Артур АсадовВидео

17:26

Младшему 19 лет: из российского плена в Украину вернулись 100 военныхВидео

17:05

"Хватит вам рожать": Тарабарова столкнулась с жестким хейтом в Сети из-за беременностиВидео

17:03

В ВСУ предупредили, что РФ может атаковать Украину новыми иранскими дронамиВидео

16:55

Легкий салат на Пасху 2023 вместо Оливье: рецепт давно забытого блюда, который стоит копейкиВидео

16:26

Какой чай нельзя пить перед сном и какой можно: любопытные сведения о напитках

16:17

Человек без родины: бывшая Cтупки удивила примитивным высказыванием

16:05

"Путин исчерпал свой лимит времени": Данилов сказал, на чьей стороне сейчас время в войнеВидео

15:54

"Надеюсь, не украдут": Топольский впервые показал свою девушкуВидео

15:22

РФ едва не сбила разведывательный самолет Британии: одно событие могло втянуть НАТО в войну – WPВидео

15:21

Выплаты 30 тысяч гривен военным снова вернули: все подробностиВидео

Реклама
15:14

Умер член группы ABBA Лассе ВелландерВидео

15:00

Отмена брони от мобилизации: в Кабмине рассказали, в каких случаях ее аннулируютВидео

14:58

Страстная неделя 2023: 5 самых строгих запретов в году перед Пасхой, которые никогда не нарушалиВидео

14:31

Михаил Поплавский накануне тридцатилетия ректорства заявил о передаче полномочийВидео актуально

14:29

Громыхало и взрывалось: у Авдеевки ВСУ уничтожили систему ПВО и Ми-24 РФВидео

14:12

"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

13:55

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

13:37

Как выглядит единственная дочь пресс-атташе РФ, путинистки ЗахаровойВидео

13:28

Заработала сотни тысяч долларов: бывшая жена Путина обогатилась на войне c Украиной

13:20

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять