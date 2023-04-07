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Время оккупации России в Крыму подходит к концу, и россияне это уже поняли – Кулеба

Андрей Ганчук
7 апреля 2023, 20:18 обновлено 7 апреля, 20:19
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В марте 2023 года, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, россияне стали в два раза меньше интересоваться отдыхом в захваченном Крыму.
Кулеба, Крым
Россияне все меньше хотят в Крым и понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу - Кулеба / Коллаж УНИАН, GoogleMaps

Граждане страны-агрессора России, которая оккупировала украинский Крым, стали в два раза меньше интересоваться отдыхом на полуострове. Они уже понимают, что время контроля Москвы над захваченной территорией Украины подходит к концу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что согласно данным поисковой системы Яндекс, россияне потеряли интерес к отдыху в захваченном Крыму.

По мнению дипломата, ситуация свидетельствует о понимании гражданами РФ потери российскими оккупантами контроля над Крымским полуостровом.

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"В марте 2023 года было в два раза меньше поисковых запросов "отдых в Крыму" (129 000), чем в марте 2022 года (261 000). Даже обычные россияне понимают, что время наслаждаться украденной украинской землей подходит к концу", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее заявил, что силы обороны Украины разрушат "сухопутный коридор" российских войск, который идет с территории РФ через захваченные украинские земли к оккупированному Крыму.

Согласно его прогнозу, контрнаступление ВСУ будет успешным и позволит сделать Крымский полуостров уязвимым для оккупантов.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление в адрес Украины по Крыму.

Он призвал Киев, дескать, "отказаться от оккупированного Крыма, чтобы завершить войну". При этом он признал, что агрессор Россия не может захватить Украину.

Спикер МИД Украины Олег Николенко резко ответил на, мол, "инициативу" бразильского президента. Дипломат подчеркнул, что Украина не торгует территориями и нет никаких причин, из-за которых Киев должен был бы уступить свои земли.

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