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Египет планировал тайно поставить России 40 тыс. ракет - The Washington Post

Анна Ярославская
11 апреля 2023, 06:51 обновлено 11 апреля, 07:08
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Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи из США.
Абдель Фаттах Ас-Сиси и Владимир Путин
Абдель Фаттах Ас-Сиси и Владимир Путин / Фото http://kremlin.ru/

Секретные документы Пентагона, которые "слили" в Сеть, свидетельствуют о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для страны-агрессора России. Он поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом". Об этом пишет The Washington Post

Издание отмечает, что президент Египта является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи из США.

WP получил документ из массива изображений секретных файлов, размещенных в феврале и марте на Discord - популярном среди геймеров приложении для общения в чате.

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В документе говорится, что 1 февраля Сиси отдал распоряжение держать в тайне поставки ракет, чтобы "избежать проблем с Западом", и сказал человеку, который упоминается как Салах аль-Дин, что работникам завода следует сообщить, что снаряды предназначены для египетской армии.

Салах ад-Дин, как предполагает газета, это, скорее всего, Мохаммед Салах ад-Дин, государственный министр по вопросам военного производства.

Предложенный РФ порох, о котором упоминается в документе, был бы изготовлен на "Фабрике 18". Так называется химический завод, существующий уже несколько десятилетий.

По данным WP, в документе цитируются слова Салаха ад-Дина о том, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это самое малое, что Египет может сделать, чтобы отблагодарить РФ за помощь, оказанную ранее".

Кроме того, в документе цитируются слова Салаха ад-Дина о том, что россияне сказали ему, что готовы "купить, что угодно".

Из документа непонятно, какой именно была предыдущая российская помощь, отмечает издание.

По информации WP, в документе также цитируются слова президента Египта о том, что он рассматривает возможность продажи Китаю "обычных товаров", чтобы освободить место для "большего производства Sakr 45". Речь идет о 122-мм снарядах, которые производятся в Египте. Такие ракеты были бы совместимы с российскими реактивными системами залпового огня "Град".

Отмечается, что разговор с участием Сиси 1 февраля состоялся через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Египта во время визита в Каир. Сразу после визита Блинкена министр иностранных дел Египта Самех Шукри отправился в Москву на переговоры с российскими лидерами.

Представитель правительства США, который говорил с изданием на условиях анонимности, заявил, что Вашингтону "ничего не известно" о реализации плана по поставкам ракет России из Египта.

"Предоставление оружия России для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта, который, несмотря на углубление связей с Москвой, остается заинтересованным в партнерстве с США, которые на протяжении десятилетий предоставляют стране более 1 миллиарда долларов в год в виде помощи в области безопасности", - отмечает WP.

Журналисты The Washington Post отмечают, что в документах прямо не сказано, почему Россия заинтересована в приобретении ракет. Однако ее военные тратят огромное количество боеприпасов, а правительство США утверждает, что Северная Корея тайно поставляет РФ артиллерийские снаряды, а Китай рассматривает возможность делать то же самое.

Американский сенатор Крис Мерфи, который является членом Комитетов по иностранным делам и по вопросам ассигнований, отметил: если Сиси действительно тайно изготавливал ракеты для России, которые могут быть использованы в Украине, "нужно серьезно задуматься над состоянием наших отношений".

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

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