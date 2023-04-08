У Зеленского назвали наиболее вероятный сценарий освобождения Крыма

РФ не хочет коммуницировать на тему политико-дипломатического урегулирования, напомнила Тамила Ташева.

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Тамила Ташева рассказала о подготовке освобождения Крыма / УНИАН/injir.media

О вероятных сценариях освобождения захваченного РФ Крыма рассказала постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева.

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры. Но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", — заявила она в эфире "Радио Свобода".

По мнению постоянного представителя президента в Крыму, события вокруг попыток РФ аннексировать четыре украинских области - Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую - показали, что военный элемент возобновления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым.

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"Российская Федерация не хочет коммуницировать на тему политико-дипломатического урегулирования. Как не хотела коммуницировать до полномасштабного вторжения, так и после. Мы понимаем, что нам не с кем коммуницировать", — говорит она.

Вместе с тем Ташева уверяет, что обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма", будет готова уже летом.

"Возможно, в июне-июле планируется заседание СНБО Украины, где будет принята обновленная "Стратегия деоккупации и реинтеграции", которая будет учитывать полномасштабное вторжение и понимание того, что деоккупация может произойти в более короткие сроки", — добавила она.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", — подчеркнул Сибига.

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