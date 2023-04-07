На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – Зеленский

Поражение агрессора России в войне против Украины и возвращение Крыма под контроль Киева принесет спокойствие миру, сказал президент Владимир Зеленский.

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Украина освободит Крым, никаких других вариантов нет - Зеленский / Коллаж скриншот Офис президента, УНИАН

Страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Укринформ, во время проведения Ифтара он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

"На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижения, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", - отметил гарант.

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Глава государства также напомнил, что именно с захвата Россией Крыма и репрессий против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман на полуострове произошло начало попытки российских оккупантов поработить украинцев и другие народы цивилизованной Европы.

По его словам, освободить Крым также нужно и для того, чтобы мир основывался на международном праве и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить".

"Так же как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек одинаково заслуживают жить и жить свободно", - сказал Владимир Зеленский и подчеркнул, что в мир вернется спокойствие только после поражения агрессора России в войне против Украины и освобождения Крыма.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес ранее сказал, что освобождение силами обороны Украины Крыма изменит стратегическую ситуацию на войне. Согласно его прогнозу, целью ВСУ станет рассечение "сухопутного коридора" в оккупированный Крымский полуостров. Ходжес ожидает успешного контрнаступления украинской армии.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", - подчеркнул Сибига.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По его словам, у Москвы нет ресурсов для удержания оккупированного полуострова. Чиновник добавил, что переговоры по ситуации с Крымом возможны только тогда, когда агрессор Россия выведет оттуда все свои войска.

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Война России против Украины: