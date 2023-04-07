УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – Зеленский

Андрей Ганчук
7 апреля 2023, 22:36 обновлено 7 апреля, 22:37
36
Поражение агрессора России в войне против Украины и возвращение Крыма под контроль Киева принесет спокойствие миру, сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, Крым
Украина освободит Крым, никаких других вариантов нет - Зеленский / Коллаж скриншот Офис президента, УНИАН

Страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Укринформ, во время проведения Ифтара он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

"На земле Крыма сейчас под российским триколором сейчас царит зло, унижения, репрессии, убийства, война. Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет, я уверен, и победа, победа над этим злом. Деоккупация Крыма является безальтернативной не только для Украины, а для всего мира. И я уверен в этом", - отметил гарант.

видео дня

Глава государства также напомнил, что именно с захвата Россией Крыма и репрессий против украинской и крымскотатарской свободы, против крымских мусульман на полуострове произошло начало попытки российских оккупантов поработить украинцев и другие народы цивилизованной Европы.

По его словам, освободить Крым также нужно и для того, чтобы мир основывался на международном праве и уставе ООН, а не "на криминальных привычках убийц, насильников, грабителей, которые Россия пытается распространить".

"Так же как мы уважаем территориальную целостность всех государств от Европы до Латинской Америки, мы справедливо ожидаем уважения к территориальной целостности нашего государства всей Украины от Полесья до побережья Черного и Азовского морей, от северных городов до Севастополя и Керчи. Весь наш восток, юг, каждая наша община, каждый наш человек одинаково заслуживают жить и жить свободно", - сказал Владимир Зеленский и подчеркнул, что в мир вернется спокойствие только после поражения агрессора России в войне против Украины и освобождения Крыма.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес ранее сказал, что освобождение силами обороны Украины Крыма изменит стратегическую ситуацию на войне. Согласно его прогнозу, целью ВСУ станет рассечение "сухопутного коридора" в оккупированный Крымский полуостров. Ходжес ожидает успешного контрнаступления украинской армии.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", - подчеркнул Сибига.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина может освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По его словам, у Москвы нет ресурсов для удержания оккупированного полуострова. Чиновник добавил, что переговоры по ситуации с Крымом возможны только тогда, когда агрессор Россия выведет оттуда все свои войска.

Смотрите видео Главред - Свитан назвал сценарий добровольного выхода войск РФ из Крыма

Война России против Украины:

Владимир Зеленский новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – Зеленский

На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – Зеленский

22:36 Политика
"Они выдавливают нас": оккупанты, вероятно, захватили западный берег Бахмута - Жданов

"Они выдавливают нас": оккупанты, вероятно, захватили западный берег Бахмута - Жданов

22:27 Украина
"Пропагандистская глупость": Подоляк разнес Россию за фейки о биолабораториях

"Пропагандистская глупость": Подоляк разнес Россию за фейки о биолабораториях

21:49 Политика
Все главные новости

Последние новости

22:43

Как ухаживать за сливой, чтобы она плодоносила и принесла богатый урожай

22:36

На земле Крыма царит зло под триколором РФ, но Украина освободит полуостров – ЗеленскийВидео

22:27

"Они выдавливают нас": оккупанты, вероятно, захватили западный берег Бахмута - ЖдановВидео

21:49

"Пропагандистская глупость": Подоляк разнес Россию за фейки о биолабораторияхВидео

21:48

Почему 3 запрета никогда не нарушали в Вербное воскресенье: приметы 9 апреля и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:43

Головоломка, с которой справятся только самые внимательные: нужно найти 16 тигров за 21 секунду

21:35

Марк Фейгин. Неудобная для Путина правда вырвалась наружуВидеоблоги

21:17

Что можно сделать со старым салом: 4 причины достать кусок, который завалялся в холодильникеВидео

21:13

"Не готова отказаться": Лобода удивила новым заявлением о РФВидео

Реклама
21:00

"Погибла моя Катюша": россияне безжалостно убили 25-летнюю красавицу-военнуюВидео

20:30

В бою погиб украинский художник, скульптор и музыкант: оккупанты отобрали отца у троих детей

20:18

Время оккупации России в Крыму подходит к концу, и россияне это уже поняли – КулебаВидео

19:30

"Подверглись гонениям": Лобода публично рассказала о Пугачевой и Галкина после скандала в РоссииВидео

19:25

"Хочу жить": оккупанты начали массово сдаваться в плен перед наступлением ВСУ

19:20

Миролюбивый месседж Лулы в стиле Папы Римскогомнение

19:00

"Именно то, что нужно": Ермак анонсировал "много неприятностей" для россиянВидео

18:55

Китай против длительной войны в Украине и поддержит "политический мирный план" Франции – Си ЦзиньпинВидео

18:44

Российский след VBet. Что связывает армян с BetConstruct и владельца украинского Forbes

18:33

Пакет с пакетами - прошлый век: как их хранить лучше всего

18:06

Взяла в руки оружие: модель из Киева бросила подиум и пошла служить в НацгвардиюВидео

Реклама
17:54

У россиян есть мотив: ГУР - о том, почему РФ "слила" секретные документы о контрнаступлении ВСУВидео

17:45

Зубную щетку нужно менять чаще, чем вы думаете: как сделать, чтобы она служила дольше

17:32

Стало труднее из-за Пугачевой и Вайкуле: путинист Резник пожаловался на нехватку денегВидео

17:26

"Испанский стыд": пластические эксперименты Киркорова достигли апогеяВидео

17:26

Звезда "Первых ласточек" сыграет в большом историческом сериале от Netflix

17:24

В Китае увильнули от диалога Си Цзиньпина с Зеленским и неверно трактовали войнуВидео

17:14

Риск инсульта: путинисту Пригожину резко стало плохоВидео

16:51

ВСУ получили 100 авто от Favbet Foundation

16:43

Больше 100 гривен за кг: в Украине взвинтили цены на 4 овощаВидео

16:30

Гороскоп на неделю 10-16 апреля 2023: Рыбам – романтика, Водолеям – проблемы со здоровьемВидео

16:27

Лавров раскатал губу и захотел переговоров с Украиной с циничным условиемВидео

16:20

Выбрасывать нельзя: куда можно деть освященную яичную скорлупу после ПасхиВидео

16:16

Блеет, еле попадая в ноты: путинист Лепс пытается сделать из своей беcталанной дочери звездуВидео

16:05

Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударомВидео

16:04

После 24 февраля каждое мое утро начинается молитвой - Светлана ЛободаЭксклюзив

15:40

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

14:59

Об ударах войск РФ по Харькову умолчали: в Белгороде испугались ВСУ и отменили парад 9 маяВидео

14:55

Почему хлеб нельзя ложить вверх ногами: 3 причины, которые привлекают беду

14:51

Глава Совета адвокатов Киевской области заявил о нарушении со стороны ГБР

14:48

В ОП назвали вбросом "слитые" в СМИ материалы о подготовке контрнаступления ВСУ

Реклама
14:45

В Украине пообещали 20 млн гривен тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве на 9 маяВидео

14:41

83-летняя бабушка сорвала многомилионный джекпот и сделала неожиданную покупку

14:14

Вадим Слюсарев – биография досье

14:09

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

14:05

Можно ли из косточки вырастить арбуз: что сделать, чтобы взошла вкусная ягода

13:55

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

13:54

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

13:50

Россияне могли портить истребители МиГ-29 перед их передачей ВСУ - министр обороны СловакииВидео

13:44

"Тина убита горем": Венсан Кассель разводится со своей молодой женой

13:24

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять