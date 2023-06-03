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Показали карту Украины без Крыма: правительство Венгрии оскандалилось провокационным видео

Алёна Воронина
3 июня 2023, 09:42 обновлено 3 июня, 10:10
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В видео правительство Орбана призывает к "миру", но не говорит, что это Россия во главе с Путиным начала войну. Крым на карте в видео изобразили "российским".
Карта Украины, Виктор Орбан
Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с картой Украины без Крыма/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Правительство Венгрии опубликовало провокационный ролик, в котором призывают к "миру", показывая при этом карту Украины без Крыма.

Соответствующий ролик появился на YouTube-канале венгерского правительства. Ролик по состоянию на это время набрал уже 115 тысяч просмотров. На публикацию этого ролика обратило внимание венгерское издание Nepszava.

В 29-секундном видео правительство Орбана напоминает о жертвах российско-украинской войны – сиротами остались десятки тысяч детей, были разрушены сотни тысяч домов, а десятки миллионов людей вынуждены бежать.

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При этом в видео ни слова не сказано о том, что кровавую полномасштабную войну против Украины развязала страна-агрессор Россия. Не упоминается в видео также имя российского диктатора Владимира Путина, который отдал преступный приказ о начале войны.

Когда же в ролике начинают говорить о том, что боевые действия якобы могут выйти за пределы Украины и стать глобальными, то показывают карту Украины, зарисованную красным цветом. При этом Крым, как и все окружающие территории, зарисован зеленым цветом.

"Достаточно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь. Настало время для мира", – цинично призывает правительство Орбана.

МИД Украины пока не отреагировало на этот ролик.

Карта Украины без Крыма
Правительство Венгрии оскандалилось провокационным роликом с картой Украины без Крыма / скрин

Смотрите видео, где правительство Венгрии предлагает Украине " мир " без Крыма:

Скандальные заявления Виктора Орбана о войне в Украине

В начале мая скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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