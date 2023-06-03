Пошел воевать с двумя сыновьями: под Бахмутом погиб нацгвардеец из Прикарпатья

Война, развязанная в Украине государством-террористом Россией, забрала жизнь 50-летнего бойца Нацгвардии из Ивано-Франковской области Николая Бомко.

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Николай Бомко служил в Нацгвардии на посту штаб-сержанта / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Facebook

50-летний боец Нацгвардии из Ивано-Франковской области Николай Бомко погиб 1 июня 2023 года вблизи населенного пункта Спорное Бахмутского района, что на Донетчине. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Болеховского городского совета.

Он встал на защиту страны после полномасштабного вторжения РФ вместе с двумя сыновьями.

Отмечается, что Бомко родился в Винницкой области. Вместе с семьей он проживал в Дрогобыче, а затем переехал в Болехов. До начала полномасштабной войны боец работал в Государственной пограничной службе Украины на пункте пропуска Рава-Русская, а став на защиту Родины (причем вместе с двумя своими сыновьями), служил штаб-сержантом, главным сержантом 1 взвода оперативного назначения 3 батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

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Николай Бомко погиб вблизи поселка Спорное / Facebook

"Это непоправимое горе для всех нас, ведь страна продолжает терять своих лучших сыновей", – отметили в сообщении Болеховского горсовета.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что армия Украины проведет контрнаступление, чтобы освободить свои территории от оккупации агрессора России. По мнению украинского гаранта, успехи ВСУ зависят от военной поддержки Запада.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уточнил, что Украина собирается освободить все свои земли. По его словам, результаты анонсов о контрнаступлении ВСУ появятся уже в ближайшее время.

Украинский военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что ВСУ для освобождения Крыма достаточно подойти к Азовскому морю и сокрушить Крымский мост. Однако с Донбассом ситуация более сложная, и за Донецкую и Луганскую области придется серьезно воевать.

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