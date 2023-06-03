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Потеряла папу и дедушку: родные рассказали о погибшей под укрытием в Киеве 9-летней Вике

Алёна Воронина
3 июня 2023, 08:28 обновлено 3 июня, 08:49
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В момент атаки Вика с мамой бежали к укрытию, но девочка успела добежать только до лестницы, а ее мама Оля оказалась в эпицентре падения обломков.
Виктория Ивашко
Виктория Ивашко погибла вместе с мамой в результате ракетного удара РФ/ скрин

В результате ракетного удара страны-агрессора России по Украине в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка. Они вместе с другими людьми пытались попасть в укрытие в поликлинике поблизости, но кто-то не успел добежать, а кто-то не смог попасть внутрь из-за закрытой двери. Среди погибших – 9-летняя дзюдоистка Виктория Ивашко и ее мама Ольга.

Родные и друзья погибших рассказали, что обычно во время ракетных ударов Вика с мамой прятались в укрытии, потому что девочке было тревожно оставаться дома. Однако на этот раз они не успели добраться до укрытия. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Они живут на пятом этаже, и когда прилетает где-то на Деснянском районе или Бровары – зарево. Вика начала нервничать, а когда начали ходить в укрытие, она успокаивалась", – рассказал дядя Вики, родной брат ее мамы Оли – Александр. Он узнал о трагедии, когда был на фронте.

Но на этот раз добежать до укрытия они не успели.

"Вика почти успела добежать до лестницы, а Оля попала почти в эпицентр, она ее догоняла", – отмечает Александр.

Подруга Ольги отмечает, что та планировала пойти с дочкой в укрытие на всю ночь, однако, очевидно, что-то изменилось, и они побежали туда уже во время ночной воздушной тревоги.

"Мама ей кричала из окна, что Оля, вернись, вернись, потому что уже стреляют! А она крикнула: "Мне надо Вику спасать"! И она бежала ее спасать", – рассказывают свидетели трагедии.

Александр отмечает, что их семью уже более года преследовала черная полоса. Год назад в аварии погиб их с Ольгой отец, а за несколько месяцев до этого от сердечного приступа умер папа Вики.

Знакомые семьи вспоминают, что маму с дочкой любил весь район. Вика была чемпионкой по дзюдо и одной из лучших в классе учениц. Девочка любила книги о Гарри Поттере и читала их даже на перерывах между уроками в школе.

  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА
  • Последствия ночного ракетного удара по Киеву
    Последствия ночного ракетного удара по Киеву Фото: КГВА

Смотрите видео о трагической истории погибших возле укрытия в Киеве:

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло. В КГГА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице из-за получения контузии во время ракетной атаки.

Позже стали известны результаты медицинского осмотра охранника. Оказалось, что он был трезв во время ракетного удара. После этого в Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители арестовали охранника и трех чиновников – заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя.

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