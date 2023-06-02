Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"

Вика вместе с мамой не смогла попасть в укрытие в Деснянском районе Киева во время ракетного удара в ночь на 1 июня. Они обе погибли.

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Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму/ Facebook Михаил Кошляк и Шухрат Халматов, ua.depositphotos.com

Вследствие ракетного удара страна-агрессор России по Украине в ночь на 1 июня в Деснянском районе Киева погибли 9-летняя Виктория Ивашко и ее мама. Девочка была дзюдоисткой. Она несколько лет занималась этим видом спорта и мечтала о больших достижениях.

Ребенок занимался дзюдо в спортивном клубе Judo Master. О гибели Виктории сообщил в Facebook президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк.

"Еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве, одерживала свои первые победы, мечтала о больших достижениях. Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный... Но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо. Со вчерашнего дня, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо", – написал Кошляк.

Он подчеркнул, что страна-агрессор РФ уже убила во время войны против Украины 483 ребенка.

Согласно имеющейся статистике, наше государство потеряло уже 300 спортсменов, отметил президент Федерации дзюдо Украины. Он обратил внимание, что после этого всего Международная федерация дзюдо всё еще позволяет россиянам участвовать в турнирах.

"А тем временем дзюдоисты-военнослужащие армии рф выходят на мировые татами при поддержке Международной федерации дзюдо, сегодня они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран при Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов...", – подытожил Кошляк.

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму/ Facebook Шухрат Халматов

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму/ Facebook Шухрат Халматов

Ракетный удар по Киеву 1 июня

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но были жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто. Ярослав пошел на другую сторону здания, чтобы попросить открыть дверь, и в этот момент упали обломки сбитой ракеты. Ребенок Ярослава выжил, а жена погибла.

Стало известно, что охранник, вероятно, был пьян, закрылся в поликлинике и не пускал людей в укрытие. О состоянии опьянения у охранника сообщили очевидцы. При этом местные жители рассказывают, что людей неоднократно выгоняли из бомбоубежища. Они писали жалобы и обращения, но это не помогло. В КГГА заявили, что охранник, который не пускал людей в укрытие, оказался в больнице из-за получения контузии во время ракетной атаки.

Позже стали известны результаты медицинского осмотра охранника. Оказалось, что он был трезв во время ракетного удара. После этого в Киевской городской прокуратуре сообщили, что правоохранители арестовали охранника и трех чиновников – заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя.

Смотрите видео об обстреле Киева в ночь на 1 июня:

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