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"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариям

Андрей Ганчук
2 июня 2023, 12:18 обновлено 2 июня, 12:25
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Глава страны-агрессора России Владимир Путин все еще верит в якобы "победу" над Украиной, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес, Путин
Запад должен быть готов к любым сценариям в случае краха России - Уоллес / Коллаж: Главред, фото: gov.uk, скриншот YouTube

Руководитель государства-оккупанта России Владимир Путин по-прежнему верит в, дескать, "победу" над Украиной, поскольку он задействует в войне все больше своих войск. Однако Путин может не осознавать масштабов военных проблем Москвы вплоть до краха РФ. Западный мир должен готовиться к любым сценариям в случае падения России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В интервью The Washington Post он рассказал о том, что масштаб потерь российских оккупационных войск показывает – Путин по-прежнему верит в будто бы "победу" над украинским государством. Однако директор РФ может не осознавать реальных военных проблем своей страны до момента наступления краха.

"Путин, возможно, не получает точной информации о военных усилиях и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны до момента краха или внутреннего вызова", - считает Уоллес.

Также Бен Уоллес подчеркнул, что в сложившейся ситуации НАТО и страны Запада в случае падения России должны быть готовы к развитию любых сценариев.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что война будет длиться до тех пор, пока Украина не одержит победу над страной-агрессором Россией.

По словам Зеленского, Москва должна капитулировать и вывести свои оккупационные войска с территорий украинского государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.

По его мнению, украинская армия не пойдет на территорию России, а будет освобождать исключительно свои земли.

Сенатор США Линдси Грэм полагает, что Украина скоро покажет впечатляющие возможности ВСУ.

Как полагает политик, украинские войска уже в текущем году отбросят российских оккупантов и вернут под свой контроль стратегически важные позиции.

Смотрите видео, в котором Маломуж рассказал о сценарии победы Украины над Россией:

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