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"Были бы счастливы, если бы он не приехал": в ЮАР заговорили об аресте Путина

Алексей Тесля
14 июля 2023, 16:39 обновлено 14 июля, 16:43
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Владимиру Путину лучше не приезжать на запланированный в Йоханнесбурге саммит БРИКС, говорят в ЮАР.
Машатиле, Путин
Пол Машатиле высказался насчет приезда Владимира Путина в ЮАР / Коллаж: Главред; Фото: Facebook/Mashatile, Скриншот

Вице-президента Южно-Африканской Республики Пол Машатиле заявил о том, что диктатору Владимиру Путину лучше не приезжать на запланированный в Йоханнесбурге саммит БРИКС в августе.

Об этом он заявил, говоря о выданном ордере МУС на арест президента РФ. "Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем кого-то пригласить, а потом арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он (Владимир Путин, — ред.) не приехал", — цитирует Bloomberg Машатиле.

При этом Россия отказала президенту ЮАР Сирилу Рамафосе в том, чтобы российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров, а не президент Владимир Путин во время саммита БРИКС.

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В то же время Индия и Бразилия отвергли второй вариант переноса саммита в Китай, в то время как против предложения провести мероприятие виртуально выступили все четыре страны.

По словам Рамафоса, главы государств БРИКС обсудят вторжение России в Украину во время саммита. 13 июля Рамафоса поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усилия африканских лидеров по содействию прекращению боевых действий.

По словам лидера ЮАР, переговоры были сосредоточены в первую очередь на детях, которых Россия должна вернуть на Родину к родителям и родственникам.

Ордер на арест Путина

Ранее в ЮАР заявили о том, что готовы задержать Путина из-за ордера МУС. Отмечается, что несмотря на отказ ЮАР поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины, Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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