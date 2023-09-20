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Рада приняла и исправила закон об е-декларации

Юлия Куришко
20 сентября 2023, 14:58 обновлено 20 сентября, 15:33
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Согласно принятому закону, изменения предусматривают сразу открытие деклараций.
Рада приняла и исправила закон об е-декларации
Рада приняла закон Об е-декларации / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила закон о публичном открытии Е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Рада одобрила вето Президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования.

"За" проголосовал 341 народный депутат.

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Согласно принятому закону, изменения предусматривают сразу открытие деклараций.

Как голосовали по фракциям

  • "Слуга народа" - 214,
  • "Європейська солідарність" - 22,
  • "Батьківщина" - 13,
  • "Платформа за життя та мир" - 18,
  • "За майбутнє" - 11,
  • "Голос" - 18,
  • "Довіра" - 17,
  • "Відновлення України" - 12,
  • Внефракционные - 16.

Напомним, что Рада вернула электронное декларирование, но есть большой подвох. В Украине снова вернулось обязательное электронное декларирование доходов. "За" проголосовали 329 народных депутатов.

Рада сделала шаг к восстановлению е-декларирования. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о восстановлении е-декларирования для госслужащих 299 голосами нардепов. Указанный законопроект не содержит "дыр" и рисков для военнослужащих.

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Верховная Рада декларации е-декларирование
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