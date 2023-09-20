Рада приняла и исправила закон об е-декларации

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила закон о публичном открытии Е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.
Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Рада одобрила вето Президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования.
"За" проголосовал 341 народный депутат.
Согласно принятому закону, изменения предусматривают сразу открытие деклараций.
Как голосовали по фракциям
- "Слуга народа" - 214,
- "Європейська солідарність" - 22,
- "Батьківщина" - 13,
- "Платформа за життя та мир" - 18,
- "За майбутнє" - 11,
- "Голос" - 18,
- "Довіра" - 17,
- "Відновлення України" - 12,
- Внефракционные - 16.
Напомним, что Рада вернула электронное декларирование, но есть большой подвох. В Украине снова вернулось обязательное электронное декларирование доходов. "За" проголосовали 329 народных депутатов.
Рада сделала шаг к восстановлению е-декларирования. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о восстановлении е-декларирования для госслужащих 299 голосами нардепов. Указанный законопроект не содержит "дыр" и рисков для военнослужащих.
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