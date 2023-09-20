Рада приняла и исправила закон об е-декларации

Согласно принятому закону, изменения предусматривают сразу открытие деклараций.

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Рада приняла закон Об е-декларации / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/yzheleznyak

В среду, 20 сентября, Верховная Рада Украины одобрила закон о публичном открытии Е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что Рада одобрила вето Президента и исправила закон о восстановлении е-декларирования.

"За" проголосовал 341 народный депутат.

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Согласно принятому закону, изменения предусматривают сразу открытие деклараций.

Как голосовали по фракциям

"Слуга народа" - 214,

"Європейська солідарність" - 22,

"Батьківщина" - 13,

"Платформа за життя та мир" - 18,

"За майбутнє" - 11,

"Голос" - 18,

"Довіра" - 17,

"Відновлення України" - 12,

Внефракционные - 16.

Напомним, что Рада вернула электронное декларирование, но есть большой подвох. В Украине снова вернулось обязательное электронное декларирование доходов. "За" проголосовали 329 народных депутатов.

Рада сделала шаг к восстановлению е-декларирования. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о восстановлении е-декларирования для госслужащих 299 голосами нардепов. Указанный законопроект не содержит "дыр" и рисков для военнослужащих.

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