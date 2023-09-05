Рада вернула электронное декларирование, но есть огромный подвох

Народные депутаты проголосовали за закрытие реестра еще на один год.

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В Украине вернули обязательное декларирование / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине вновь вернулось обязательное электронное декларирование доходов. "За" проголосовали 329 народных депутатов. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Подать декларации необходимо не только за текущий год, но и за 2021-2022 годы. Также будут проведены спецпроверки. Военные, которые участвуют в боевых действиях, будут обязаны подать декларации через 90 дней после окончания боевых действий или демобилизации.

Сообщается, что советники Офиса президента не будут обязаны декларировать свои доходы.

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В Украине вернули обязательное декларирование / фото: Telegram

Первый заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что реестр деклараций будет закрыт еще на один год.

"Народные депутаты, очевидно, боятся решиться показать свое состояние, приобретенное за время полномасштабной войны ... Большинство аргументов за закрытый реестр - это манипуляция, цель которой - оттянуть как можно дальше момент, когда придется отчитываться за отпуска в Дубае и новые имения на Печерске", - заявил Юрчишин.

Он добавил, что за открытый реестр деклараций выступают даже международные партнеры Украины из стран "Большой семерки". Однако нардепы все же не поддержали поправку №371 о немедленном открытии реестра.

Электронное декларирование

Напомним, в Украине приостановили обязательное э-декларирование из-за рисков для госслужащих в связи с полномасштабным вторжением России.

По состоянию на февраль 2023 года декларации о доходах за 2021 год подали только 28 депутатов Рады, два работника ОП и один - Офиса генпрокурора.

В июле 2023 года стало известно о том, что Рада сделала шаг к восстановлению э-декларирования. Ярослав Юрчишин убеждал, что указанный законопроект не содержит "дыр" и рисков для военнослужащих.

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