'Угроза для российской авиации': предоставленные Украине ATACMS переполошили Россию

С помощью точных дальнобойных ракет ВСУ могли наносить удары по отдельным авиационным средствам вооруженных сил России.

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Как на Ситуация на фронте повлияет передача ATACMS / коллаж: Главред, фото: Википедия, 3 отдельная штурмовая бригада

Аналитики Института изучения войны сообщили, после того как Украина получила ракеты ATACMS, российским оккупантам придется адаптироваться, в частности рассредоточить свою авиацию и отвести часть самолетов на аэродромы как можно дальше от линии фронта.

Да, в новом обзоре аналитики ISW напомнили, что российские войска поднимали вертолеты с аэродрома в оккупированном Бердянске во время начала контрнаступления ВСУ в 2023 году. Это дало россиянам преимущество, поскольку они атаковали украинские механизированные подразделения.

С помощью точных дальнобойных ракет ВСУ могли наносить удары по отдельным авиационным средствам вооруженных сил России. Впрочем, сейчас украинские войска имеют ракеты ATACMS с кассетными боеголовками, которые могут поражать объекты на широкой площади.

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Аналитики предположили, что США, вероятно, тайно доставили системы ATACMS, чтобы дать украинским силам преимущество-сюрприз, и российская сторона была шокирована этим шагом.

В ISW отмечают, что российские пропагандисты уже начали жаловаться, что российская армия якобы только адаптировала свои аэродромы, чтобы защититься от ударов HIMARS. Однако ATACMS - новая ракетная угроза для российской авиации.

"Российские военные показали, что могут адаптироваться к новым украинским ударным возможностям, но только после того, как понесут начальные и явные потери", - отметили в ISW.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Напомним, что Зеленский 17 октября подтвердил применение ATACMS. Президент Украины подтвердил первое применение ВСУ баллистических ракет ATACMS, о передаче которых США не анонсировали.

Залужный показал первые кадры работы ATACMS в Украине. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео, на котором виден запуск ATACMS для удара по российским оккупантам. Видео уже разлетелось в Сети.

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