'Есть результаты': Зеленский созвал командующих на заседание Ставки

Президент также сообщил о положительных результатах и поблагодарил некоторых партнеров Украины.

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Зеленский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 октября, провел заседание Ставки, где заслушал важные доклады командующих о ситуации на фронте.

"Спасибо каждому воину, каждой нашей бригаде, которые крепко держат позиции. Авдеевка, Бахмутское направление, Марьинка, Шахтерское направление. И Купянск, и Запорожское направление. Молодцы, ребята! Спасибо и тем, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле", - отметил он в своем Telegram.

Президент отметил, что есть положительные результаты и поблагодарил некоторых партнеров Украины, которые предоставят эффективное оружие, как и договаривались.

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"Отдельно обсудили международную политику, имеющиеся изменения. Чиновники докладывали, разведка также. Вызовов много. Но, какими бы ни были угрозы, наш ответ-это наша сила, наше единство. Защищать Украину и государственные интересы, быть в обороне или с обороной, помогать, заботиться о тех, кто рядом, найти свое место в совместной работе народа - это важно", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ мощно ударили по аэродромам оккупантов возле Бердянска и Луганска. Также о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях.

Оккупантов разрывало на куски вместе с техникой - как ВСУ остановили штурм РФ. Украинские защитники вовремя обнаружили вражескую колонну и нанесли удар по быстро приближавшейся вражеской технике.

Военный эксперт раскрыл о ситуации под Бахмутом. Россияне пытаются удержать в своих руках Бахмут и отодвинуть от него соединение Сил обороны. В случае достижения успеха, Россия сможет развернуть наступление на времен овраг.

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