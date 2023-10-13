Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что авиация Сил обороны Украины 13 октября уничтожили российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - отметили в сводке Генштаба ВСУ.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.
Ситуация на фронте
Напомним, что Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ. Партизаны передали информацию о передвижении вражеской техники"в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".
Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область. Российские оккупанты пытаются окончательно захватить Луганскую область. Они активизировали там личный состав и тяжелую технику.
В ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ. Оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.
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