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Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ

Юлия Куришко
13 октября 2023, 20:59 обновлено 13 октября, 21:14
Силы обороны Украины ответили на российскую атаку и нанесли 12 ударов по позициям оккупантов.
Украинские военные уничтожили российский истребитель Су-25: Генштаб об атаке ВСУ
ВСУ сбили российский истребитель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что авиация Сил обороны Украины 13 октября уничтожили российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и мосту противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - отметили в сводке Генштаба ВСУ.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.

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Ситуация на фронте

Напомним, что Россия срочно перебрасывает тяжелую технику под Херсон, готовятся к удару ВСУ. Партизаны передали информацию о передвижении вражеской техники"в соответствующие учреждения для дальнейших ликвидаций".

Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область. Российские оккупанты пытаются окончательно захватить Луганскую область. Они активизировали там личный состав и тяжелую технику.

В ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ. Оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.

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война в Украине ВСУ Генштаб ВСУ
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