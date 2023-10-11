Россияне наступают и пытаются окончательно захватить Луганскую область - ВСУ

Враг пытается сейчас акцентировать большие свои усилия, в частности тяжелую технику на одном направлении, отметил Евлаш.

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Оккупанты наступают на Луганщине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, что российские оккупанты пытаются окончательно захватить Луганскую область. Они активизировали там личный состав и тяжелую технику, однако все безуспешно.

"Враг пытается сейчас акцентировать большие свои усилия, в частности тяжелую технику, а также личный состав на маленьких участках фронта, однако безуспешно. Благодаря нашей плодотворной постоянной работе, которую осуществляли инженерные войска, саперы, ему достаточно сложно прибегнуть к прорыву... Он сейчас пытается, аккумулирует, ищет слабые места, однако безуспешно. Конечно, за это время мы уже научились реагировать на все вызовы, поставленные врагом перед нами. Мы уже знаем, как вести себя в сложных ситуациях", - сообщил Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".

Ситуация на фронте

Напомним, что эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крыму. Когда речь идет о наступлении более слабой страны на более сильную, логичнее будет рассуждать о другой стратегической цели, считает Рустамзаде.

видео дня

Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Штупун сообщил, что российская оккупационная армия на Таврическом направлении из-за непогоды используют меньше авиации, а их логистика является усложненной.

В ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ. Оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.

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