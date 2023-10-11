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"Войну раскачали с 2014 года": Путин выдал абсурдное заявление о вторжении в Украину

Юлия Куришко
11 октября 2023, 18:37 обновлено 11 октября, 18:50
Владимир Путин также в очередной раз соврал, что войну якобы начала Украина в 2014 году.
'Войну раскачали с 2014 года': Путин выдал абсурдное заявление о вторжении в Украину
Путин выдал циничное заявление о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Российский президент-диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию бреда о своей войне против Украины и заявил, что РФ "была вынуждена ввести войска, потому что цивилизованных способов обеспечения безопасности России уже не осталось".

Об этом российский диктатор сказал во время своего выступления на российской энергетической неделе 11 октября. Путин также в очередной раз соврал, что войну якобы начала Украина в 2014 году.

"Пошли другим путем. Пообещали, что не будут расширять НАТО, и было пять расширений НАТО на восток. Начали Украину туда тащить ... для нас стало понятно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну раскачали с 2014 года. А потом уже и отказались от плана мирного урегулирования, подписанного в Минске. Возили нас прямо за нос. Вот с такими людьми приходится иметь дело. И приходится им отвечать тем, чем отвечаем, потому что других способов не остается", - цинично заявил кремлевский диктатор.

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Скандальные заявления российского руководства

Напомним, что Лавров испугался передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и выдал бред о США. Российский министр твердо убежден, что США ведут войну против страны-агрессора РФ.

Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ. глава Кремля назвал цифру почти в 10 раз меньше той, в которую он оценивал потери ВСУ в бронетехнике за месяц до этого.

Путин выдал бессмысленный бред о гибели Пригожина. Диктатор Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе главаря ЧВК "Вагнера" Пригожина и его приспешника Уткина "обнаружены следы ручных гранат".

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война в Украине Владимир Путин
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