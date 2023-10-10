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"Атака ХАМАС стала лучшим подарком Путину": в Politico назвали выгоду Кремля

Алёна Воронина
10 октября 2023, 11:05 обновлено 10 октября, 11:10
Нападение боевиков ХАМАС на Израиль сыграло на руку России. Теперь глава Кремля надеется, что Украине будет поступать меньше оружия.
Израиль, Владимир Путин
Атака ХАМАС сыграла на руку Путину коллаж: Главред, фото: соцсети, скрин

Стране-агрессору России сыграло на руку то, что ХАМАС совершил нападение на Израиль. А поскольку это произошло в день рождения российского диктатора Владимира Путина 7 октября, то эта ситуация стала "лучшим подарком" главе Кремля.

Теперь Путин надеется, что события в Израиле отвлечут внимание от войны в Украине, и что Запад будет предоставлять украинцам меньше оружия для защиты от РФ, пишет Politico.

Стратегическая цель российского диктатора заключается в том, чтобы отвлечь Запад от поддержки Украины. Именно поэтому война в Израиле стала приятным сюрпризом для Путина.

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В издании отмечают: многие считают, что Кремль является кукловодом, который причастен к обострению ситуации в Израиле, Косово, на Кавказе и в Африке, но это не так. Путин не разжигал эти конфликты, но он подливает масла в огонь и наслаждается ситуацией.

Также в издании обратили внимание, что российские пропагандисты уже открыто называют войну на Ближнем Востоке победой России и фантазируют на тему того, что средства на поддержку Украины иссякнут.

"Это был, наверное, лучший подарок Путину на день рождения. Нападение на Израиль разделит внимание, учитывая естественную сосредоточенность США на Израиле", – убеждает европейский депутат.

Помимо этого, Путин рассматривал атаку ХАМАС на Израиль как возможность сыграть роль важного игрока в глобальной группировке против Запада совместно с Китаем и Ираном.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

В ХАМАС заявили, что готовы к переговорам с Израилем. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС Мусу Абу Марзука.

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