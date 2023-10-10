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"Запад не поможет": аналитик назвал единый сценарий победы Украины

Алёна Воронина
10 октября 2023, 09:49 обновлено 10 октября, 09:49
Самый эффективный способ увеличить боевые возможности Украины – перевести все на военные рельсы. Украина должна сама создавать больше ракет, дронов и т.п.
Украинские военные, Агиль Рустамзаде
Аналитик назвал единый сценарий победы Украины/ коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, скрин

Западные страны продолжат передавать Украине военную помощь дозировано, поэтому такие поставки не смогут резко изменить ситуацию на фронте. Чтобы одержать победу в войне, украинцам нужно повторить опыт Израиля – направить всё для фронта и для победы.

Для того, чтобы Украина быстрее одержала победу над страной-агрессором Россией, ей нужно перевести всё на военные рельсы. Такое мнение высказал азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде в интервью Главреду.

"Действия Запада указывают на то, что предоставление вам военно-технической помощи в тех объемах, которые резко увеличили бы возможности украинской армии, не предусматривается. Западная помощь будет поступать дозированно: например, ракеты ATACMS передадут десятками, но не сотнями, а истребители F-16, вместе с архитектурой, в контуре которой должны применяться эти самолеты, дадут не в количестве 50 единиц", – отметил Рустамзаде.

Он подчеркнул, что Украина для победы над Россией должна повторить опыт Израиля и направить всё для фронта и для победы. Каждый будет должен что-то сделать – как школьник, так и старый дедушка.

"На Бога надейся, а сам не оплошай. Для приближения победы вам надо в корне перестроить государство на военные рельсы", – отметил аналитик.

Рустамзаде подчеркнул, что Украина должна в первую очередь самостоятельно изготавливать больше ракет, дронов и другого оружия и техники. Масштабы производства должны быть увеличены.

"Вот недавно Бен Уоллес (бывший министр обороны Великобритании, – ред.) написал статью, в которой он предлагал Украине усилить мобилизацию. Однако классический способ наращивания традиционной боевой техники и количества сухопутных подразделений станет самым неэффективным способом увеличить ваши боевые возможности. Украина – технологически развитая страна, которая способна создавать ракеты, дроны и многое другое. Украинцы самостоятельно могут многое сделать, но для этого нужно увеличить масштабы производств", – сказал аналитик.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупантов окружают под Бахмутом. Для того, чтобы достичь полуоточения оккупированного Бахмута Донецкой области, Силам обороны необходимо установить контроль над двумя трассами, рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ продвинулись возле Вербового, Клещиевки и Андреевки. Оккупанты провели ограниченную неудачную наступательную операцию на Западе Запорожской области. Силы обороны отразили наступление к северу от Новопрокоповки.

Азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде отмечал, что война в Украине может затянуться на 9 лет. Украинскому обществу и военно-политическому руководству Украины надо понимать, что Россия готова к затяжной войне на истощение, считает Рустамзаде.

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война в Украине вторжение России Агиль Рустамзаде
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