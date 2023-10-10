ВСУ продвинулись возле Вербового, Клещеевки и Андреевки - ISW

Оккупанты провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Силы обороны отбили наступление к северу от Новопрокоповки.

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У ВСУ есть успехи возле трех населенных пунктов / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Силы обороны Украины 9 октября продолжали контрнаступательные операции и продвинулись на западе Запорожской области возле Вербового, а также вблизи Клещеевки и Андреевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Как сообщают в ISW, представитель Генерального штаба Украины и Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун сообщил, что украинские войска достигли частичного успеха к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова), а также вблизи Клещеевки (5 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

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Российские военные утверждали, что дожди ухудшили видимость на юге Украины, препятствуя операциям российских и украинских разведывательных беспилотников.

Один российский военный утверждал, что почва стала сырой и мешает движению транспортных средств. В то же время другой военный написал, что земля еще не настолько размокла, чтобы препятствовать движению тяжелой техники.

Аналитики отмечают, что российские войска начали локализованные наступательные операции к югу от Гуляйполя и, вероятно, реорганизовали Южную группировку сил.

Также 9 октября российские войска провели ограниченную неудачную наступательную операцию на западе Запорожской области. Украинский Генштаб и Штупун сообщили, что украинские войска отбили наступление России к северу от Новопрокоповки.

Украинский военный обозреватель сообщил, что российские 1152-й и 1441-й мотострелковые полки, которые оборонялись на рубеже Новопрокоповка-Вербовое и после интенсивных боев снизили свою боеспособность, сменили 1429-й и 1430-й мотострелковые полки.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Роботино - Вербовое в Запорожской области, чтобы сковать Силы обороны Украины и достичь тактической неожиданности.

9 октября начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что на Лимано-Купянском направлении интенсивность боевых столкновений несколько снизилась из-за осадков и ухудшения погодных условий.

Активность боев на Таврическом направлении также "несколько упала". Полковник Александр Штупун сообщил, что российская оккупационная армия на Таврическом направлении из-за непогоды использует меньше авиации, а ее логистика является усложненной.

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