'Почти 500 ударов по позициям': в ВСУ раскрыли ситуацию на фронте и планы россиян

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что на Лимано-Купянском направлении интенсивность боевых столкновений несколько снизилась из-за осадков и ухудшения погодных условий.
"В связи с интенсивными и обильными осадками, которые в последние дни идут в полосе ответственности восточной группировки войск, интенсивность боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении снизилась. Да, нельзя сказать, что они вообще отсутствуют - 11 боевых столкновений произошло за минувшие сутки. Однако интенсивность и обстрелов, и применения авиации упала", - сказал Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини".
По его словам, оккупанты также уменьшили активность своей авиации на Лимано-Купянском направлении.
"Если раньше мы говорили о 15 ударах Су-35, Су-25, то за минувшие сутки не произошло ни одного. Также упала интенсивность и использование беспилотников. Дважды они нанесли удары своими FPV-дронами и еще один нам удалось уничтожить", - отметил спикер восточной группировки войск.
Всего за сутки россияне 465 раз нанесли удары по позициям ВСУ. Во время этих боевых столкновений удалось ликвидировать 150 оккупантов убитыми и ранеными и еще 4 взять в плен.
В ВСУ сообщили о планах оккупантов
Противник сейчас акцентирует свое внимание вблизи сел Синьковки, Ивановки и Макеевки.
Пытается перебрасывать туда свои штурмовые отряды, Шторм-Z, различные стрелковые батальоны и танковые подразделения. Однако успехов они не имеют.
"Осталось еще несколько недель до окончательного осеннего бездорожья, до этого времени россияне будут пытаться интенсифицировать свои действия, чтобы достичь каких-то успехов. Сейчас противник акцентирует внимание именно на использовании артиллерии", - подытожил Евлаш.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, в ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и Востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.
Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала". Штупун сообщил, что российская оккупационная армия на Таврическом направлении из-за непогоды используют меньше авиации, а их логистика является усложненной.
РФ пытается замедлить ВСУ. Российские оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Работино - ивовое в Запорожской области, чтобы сковать силы обороны Украины.
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