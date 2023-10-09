УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

Алёна Воронина
9 октября 2023, 11:10 обновлено 9 октября, 11:30
Оккупанты все чаще сбрасывают на приграничье с самолетов бомбы массой 500 кг и даже 1500 кг, но у нас нет возможности с этим бороться.
Авиабомба
В ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от вражеских авиабомб/ коллаж: Главред, фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Российские оккупанты всё чаще применяют для ударов по приграничным регионам управляемые авиационные бомбы (КАБ). Сбивать их украинские военные не могут. Поэтому Украине очень нужны средства, которые смогут доставать российские самолеты и отгонять их от границ, чтобы они не сбрасывали авиабомбы.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики начали массово использовать такие бомбы, которые сбрасывают с самолетов.

"Оккупанты начали свои атаки этими КАБами массированно. Сначала это были одиночные удары, а затем всё больше применяются бомбы массой 500 кг, и даже 1500 кг. Есть вот такие воронки, все видели, к чему приводят такие удары", – рассказал Игнат.

видео дня

Он отметил, что сначала оккупанты совершали удары авиабомбами хаотично, например, в Бериславском районе Херсонской области бомбы падали в поля. Но сейчас захватчики бьют уже более метко.

"Сейчас уже противник понятно что учится, всё познается в бою, как говорится, и поэтому эти бомбы донимают переднюю линию. Понятно, что далеко они их не запустят, потому что бомба тяжелая. Например, бомбе 500 кг крылья позволяют планировать и пролететь какое-то расстояние дальше, но самолет не может подлететь близко, потому что он будет в зоне поражения нашей ПВО. Именно поэтому 70 километров – это 50 до линии боестолкновения или до границы и 20-30 км бомба еще может допланировать до своей цели", – объяснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Он подчеркнул, что Украине нужны средства, которые позволяли бы отгонять российские самолеты и не давать им сбрасывать эти бомбы. Ведь сбивать авиабомбы нет возможности.

"Бомбы сбивать теоретически можно, но это практически невозможно... Поэтому нам нужны средства, которые смогут доставать российские самолеты, угрожать им в том или ином регионе и отгонять их подальше от границ", – сказал Игнат.

Юрий Игнат
Юрий Игнат/ скрин

Смотрите видео с объяснением Игната, что нужно Украине для защиты от вражеских авиабомб:

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на субботу, 7 октября, РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Пострадали четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также российские оккупанты в ночь на 8 октября ударили по Херсонщине – 11 человек были ранены, среди них – 9-месячный ребенок. В состоянии средней тяжести в больницу забрали 27-летнюю женщину и ее маленькую дочь.

Кроме этого, оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине 8 октября. В результате один человек погиб и 18 ранены. Среди раненых на Херсонщине – двое детей. Одна из них – 11-летняя девочка – находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в ВСУ отметили, что РФ готовит массированные удары. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты сделают ставку на объекты энергетики, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине авиабомба вторжение России Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

11:10 Украина
Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

10:23 Украина
Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:15

"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

11:12

Гороскоп на завтра 10 октября 2023: Овну - ревность, Весам - разговоры о переезде и детях

11:10

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБВидео

11:05

Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

11:02

Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
10:35

Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

10:29

Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

10:24

ХАМАС "серьезно ослаблен": в ЦАХАЛ сообщили, что сейчас происходит в ИзраилеВидео

10:23

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на ХерсонщинеФото

Реклама
09:51

Мы проиграем, когда майбахов в Киеве станет больше, чем старых пикапов на фронтемнение

09:41

Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:37

Израиль был обманут: в Reuters узнали, как ХАМАС удалось устроить внезапную атаку

09:32

Вкуснее, чем в магазине: повар показал, как сделать идеальный домашний майонезВидео

09:22

Нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине – Блинкен

08:55

Какой праздник сегодня 9 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Эксперт рассказал, как удалить плесень и грибок со штор, не повреждая их

08:30

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

08:29

Израиль массированно ударил по Сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков

08:26

Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей

Реклама
07:06

На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

06:55

Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия

06:43

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:35

Как правильно говорить – "мати" или "матір": Авраменко удивил ответомВидео

06:04

Основной вывод из событий в Израилемнение

05:30

Как убрать живот и бока за 7 минут в день: идеальная тренировка на пресс с подушкойВидео

05:00

Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

02:30

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля

02:00

Экс-жена Кличко в леопардовом ультрамини похвасталась "кошачей" грацией

01:28

Президентом стать не сможет, "но": эксперт раскрыл амбиции Маска за счет Украины

08 октября, воскресенье
23:50

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:27

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

22:43

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:37

Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

21:45

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

21:27

Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттловВидео

21:25

Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонезаВидео

21:05

По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

21:03

Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

20:58

Это еще не новая мировая война, но ее прелюдиямнение

Реклама
20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

17:44

В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

17:43

Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумалиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять