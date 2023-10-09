"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

Оккупанты все чаще сбрасывают на приграничье с самолетов бомбы массой 500 кг и даже 1500 кг, но у нас нет возможности с этим бороться.

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В ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от вражеских авиабомб/ коллаж: Главред, фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

Российские оккупанты всё чаще применяют для ударов по приграничным регионам управляемые авиационные бомбы (КАБ). Сбивать их украинские военные не могут. Поэтому Украине очень нужны средства, которые смогут доставать российские самолеты и отгонять их от границ, чтобы они не сбрасывали авиабомбы.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что захватчики начали массово использовать такие бомбы, которые сбрасывают с самолетов.

"Оккупанты начали свои атаки этими КАБами массированно. Сначала это были одиночные удары, а затем всё больше применяются бомбы массой 500 кг, и даже 1500 кг. Есть вот такие воронки, все видели, к чему приводят такие удары", – рассказал Игнат.

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Он отметил, что сначала оккупанты совершали удары авиабомбами хаотично, например, в Бериславском районе Херсонской области бомбы падали в поля. Но сейчас захватчики бьют уже более метко.

"Сейчас уже противник понятно что учится, всё познается в бою, как говорится, и поэтому эти бомбы донимают переднюю линию. Понятно, что далеко они их не запустят, потому что бомба тяжелая. Например, бомбе 500 кг крылья позволяют планировать и пролететь какое-то расстояние дальше, но самолет не может подлететь близко, потому что он будет в зоне поражения нашей ПВО. Именно поэтому 70 километров – это 50 до линии боестолкновения или до границы и 20-30 км бомба еще может допланировать до своей цели", – объяснил представитель Воздушных сил ВСУ.

Он подчеркнул, что Украине нужны средства, которые позволяли бы отгонять российские самолеты и не давать им сбрасывать эти бомбы. Ведь сбивать авиабомбы нет возможности.

"Бомбы сбивать теоретически можно, но это практически невозможно... Поэтому нам нужны средства, которые смогут доставать российские самолеты, угрожать им в том или ином регионе и отгонять их подальше от границ", – сказал Игнат.

Юрий Игнат/ скрин

Смотрите видео с объяснением Игната, что нужно Украине для защиты от вражеских авиабомб:

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь на субботу, 7 октября, РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Пострадали четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также российские оккупанты в ночь на 8 октября ударили по Херсонщине – 11 человек были ранены, среди них – 9-месячный ребенок. В состоянии средней тяжести в больницу забрали 27-летнюю женщину и ее маленькую дочь.

Кроме этого, оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине 8 октября. В результате один человек погиб и 18 ранены. Среди раненых на Херсонщине – двое детей. Одна из них – 11-летняя девочка – находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в ВСУ отметили, что РФ готовит массированные удары. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты сделают ставку на объекты энергетики, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.

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