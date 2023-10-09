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Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

Алёна Воронина
9 октября 2023, 10:23 обновлено 9 октября, 10:26
Среди раненых на Херсонщине – двое детей. Одна из них – 11-летняя девочка – находится в больнице в тяжелом состоянии.
Последствия ночного обстрела Херсона
Последствия ночного обстрела Херсона/ Telegram начальника Херсонской МВА, Минобороны РФ

В результате ударов российских оккупантов по Херсонской области за прошедшие сутки, 8 октября, один человек погиб и 18 ранены.

Среди раненых – двое детей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Он отметил, что оккупанты за сутки совершили 53 обстрела по области, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС (автоматический станковый гранатомет – ред.), танков, авиации, дронов. По Херсону захватчики выпустили 96 снарядов

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"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, автостоянку и объект критической инфраструктуры в Херсоне, территорию церкви в Херсонском районе", – рассказал Прокудин.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил в Telegram, что одна из пострадавших в результате обстрелов детей – 11-летняя девочка – сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также Мрочко рассказал, что в ночь на 9 октября оккупанты тоже били по Херсону, но пока нет информации о пострадавших.

"Этой ночью российские войска снова били по Херсону с временно оккупированного левобережья. О пострадавших информация не поступала", – написал начальник Херсонской МВА и опубликовал фотографии последствий ночного удара по областному центру.

  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА
  • Последствия ночного обстрела Херсона
    Последствия ночного обстрела Херсона Telegram начальника Херсонской МВА

На Харьковщине погибла 65-летняя женщина

К сожалению, вчера не обошлось без жертв в результате обстрелов и в Харьковской области. Там в результате артиллерийского удара оккупантов по городу Волчанск Чугуевского района, который произошел 8 октября после 18:00, были серьезно повреждены два частных дома и погибла гражданская женщина 65 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Кроме того, за сутки из-за ударов оккупантов в г. Волчанск было повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов. После 18:30 были зафиксированы вражеские обстрелы в с. Землянки. Там без пострадавших и серьезных разрушений. Всего под вражеским огнем находились более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Кисловка, Казачья Лопань, Охримовка", – рассказал глава ОВА.

Ракетные удары по Украине

В ночь на субботу, 7 октября, РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Пострадали четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также российские оккупанты в ночь на 8 октября ударили по Херсонщине – 11 человек были ранены, среди них – 9-месячный ребенок. В состоянии средней тяжести в больницу забрали 27-летнюю женщину и ее маленькую дочь.

Напомним, в ВСУ отметили, что РФ готовит массированные удары. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты сделают ставку на объекты энергетики, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.

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война в Украине новости Херсона вторжение России Херсонская область ракетный удар
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