Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс": есть попадания в пансионат и порт

В ночь на субботу, 7 октября, Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с использованием сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Оникс.
Как сообщают Силы обороны юга, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
В результате удара зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.
Обломки ракет и взрывная волна спровоцировали пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил ракетный удар по Одесской области .
"Целились оккупанты в гражданскую и припортовую инфраструктуру", - сообщил он.
Пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждено несколько многоквартирных домов. Выбиты окна.
Как сообщал Главред, 23 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ применяла ракеты "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.
Вечером 21 сентября атаковали Одесскую область сверхзвуковыми ракетами. Россияне применили противокорабельные ракеты "Оникс". Враг ударил по одному из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.
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