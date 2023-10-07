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Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс": есть попадания в пансионат и порт

Анна Ярославская
7 октября 2023, 07:44 обновлено 7 октября, 07:58
Пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Последствия ракетного удара по Одесской области
Последствия ракетного удара по Одесской области / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes/

В ночь на субботу, 7 октября, Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с использованием сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Оникс.

Как сообщают Силы обороны юга, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

В результате удара зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

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Обломки ракет и взрывная волна спровоцировали пожар в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил ракетный удар по Одесской области .

"Целились оккупанты в гражданскую и припортовую инфраструктуру", - сообщил он.

Пострадали четыре человека. Они получили ранения от обломков стекла. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Обломки ракет и взрывная волна повлекли за собой пожар в гаражном кооперативе. Повреждено несколько многоквартирных домов. Выбиты окна.

  • Ракетный удар по Одессе 7 октбяря
    Ракетный удар по Одессе 7 октбяря Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетный удар по Одессе 7 октбяря
    Ракетный удар по Одессе 7 октбяря Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетный удар по Одессе 7 октбяря
    Ракетный удар по Одессе 7 октбяря Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетный удар по Одессе 7 октбяря
    Ракетный удар по Одессе 7 октбяря Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетный удар по Одессе 7 октбяря
    Ракетный удар по Одессе 7 октбяря Фото: t.me/SJTF_Odes
  • Ракетный удар по Одессе 7 октбяря
    Ракетный удар по Одессе 7 октбяря Фото: t.me/SJTF_Odes

Как сообщал Главред, 23 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ применяла ракеты "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.

Вечером 21 сентября атаковали Одесскую область сверхзвуковыми ракетами. Россияне применили противокорабельные ракеты "Оникс". Враг ударил по одному из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.

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война в Украине Одесская область новости Украины война России и Украины ракетный удар
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