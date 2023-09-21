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Все в огне: РФ ударила гиперзвуковыми ракетами "Ониксами" по Одесской области

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2023, 23:16 обновлено 21 сентября, 23:21
На городе попадания противокорабельной ракеты "Оникс" поднялся пожар.
Оникс, взрыв
РФ ударила ракетами Оникс по Одесской области / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 3 отдельная штурмовая бригада

Российские оккупанты вечером 21 сентября атаковали Одесскую область сверхзвуковыми ракетами. Россияне применили противокорабельные ракеты "Оникс". Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Враг ударил ракетами по одному из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.

"К сожалению, есть попадание в рекреационную инфраструктуру", - написал Кипер.

видео дня

Он добавил, что после "прилета" сразу начался пожар, но спасатели смогли его быстро ликвидировать.

По данным Кипера, в результате атаки пострадавших среди гражданских нет.

Стоит отметить, что ранее в Воздушных силах Украины подтверждали пуски ракет "Оникс". Также там отмечали, что оккупанты нацелили ракеты на Затоку в Одесской области.

атака на Одессскую область
Оккупанты атаковали Одесскую область ракетами Оникс / фото: скриншот

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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