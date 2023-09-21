РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушения

Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

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Утром 21 сентября российские военные атаковали Харьков ракетами / Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В четверг, 21 сентября, в Харькове прозвучала серия взрывов во время массированной ракетной атаки РФ по Украине. Трое мирных жителей травмированы.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что было по меньшей мере шесть "прилетов" по Харькову. Все они произошли в Слободском районе города.

"Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации", - написал он утром в Telegram.

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Позже в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами.

Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города.

Получили ранения трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Поврежден ряд складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Информация уточняется. Прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Массированный ракетный удар по Украине 21 сентября

Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.

Пострадали 7 человек в Дарницком районе столицы. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.

В Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Есть пострадавшие.

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