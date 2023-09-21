Все в диком огне: видео с первыми минутами после ракетной атаки на Черкассы

Российские оккупанты утром 21 сентября безжалостно атаковали Украину ракетами. Взрывы прозвучали и в Черкассах. Обломки российской ракеты упали на гостинницу. Правоохранители опубликовали видео с первыми минутами после ракетного удара. Оно уже разлетелось в Сети.
После падения обломков сразу начался пожар. На место приехали патрульные полицейские, они начали эвакуировать людей.
Правоохранители перекрыли движение, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи и спасателей.
Известно, что в результате атаки в Черкассах пострадали минимум 11 человек, из них 6 были госпитализированы.
Смотрите видео ракетной атаки на Черкассы:
Ракетный удар РФ по Украине
Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.
Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.
Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.
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