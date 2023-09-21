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Все в диком огне: видео с первыми минутами после ракетной атаки на Черкассы

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2023, 17:18 обновлено 21 сентября, 17:27
В результате ракетной атаки в Черкассах пострадало 11 человек, 6 из них были госпитализированы.
взрыв в Черкассах
В Черкассах прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/cherkaskaODA

Российские оккупанты утром 21 сентября безжалостно атаковали Украину ракетами. Взрывы прозвучали и в Черкассах. Обломки российской ракеты упали на гостинницу. Правоохранители опубликовали видео с первыми минутами после ракетного удара. Оно уже разлетелось в Сети.

После падения обломков сразу начался пожар. На место приехали патрульные полицейские, они начали эвакуировать людей.

Правоохранители перекрыли движение, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи и спасателей.

видео дня

Известно, что в результате атаки в Черкассах пострадали минимум 11 человек, из них 6 были госпитализированы.

Смотрите видео ракетной атаки на Черкассы:

взрыв в Черкассах
В Черкассах прогремели мощные взрывы / фото: скриншот из видео

Ракетный удар РФ по Украине

Ранее сообщалось о ракетном ударе РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы. В столице было слышно как минимум четыре взрыва, в Харькове - шесть. В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку) из дома, который расположен рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки российской ракеты.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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