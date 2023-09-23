Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

В ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ вновь применяла ракеты "Оникс". Об этом сообщила начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, передает Суспільне.
"Но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет", - сказала Гуменюк.
Отметим, прошлой ночью в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Она длилась около 15 минут. Ракеты направлялись в Одесскую область.
Ракетные удары РФ по Украине
Как сообщал Главред, во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ на Украину рано утром 21 сентября были уничтожены 36 крылатых ракет воздушного базирования. Всего были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.
21 сентября оккупанты впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.
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