Россия ударила ракетами "Оникс" по Одесской области: что известно

Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Критических разрушений и травмированных нет.

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РФ нанесла ракетный удар по Одесской области / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, открытые источники

В ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ вновь применяла ракеты "Оникс". Об этом сообщила начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, передает Суспільне.

"Но это открытая территория. Критических разрушений и травмированных нет", - сказала Гуменюк.

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Отметим, прошлой ночью в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Она длилась около 15 минут. Ракеты направлялись в Одесскую область.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал Главред, во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ на Украину рано утром 21 сентября были уничтожены 36 крылатых ракет воздушного базирования. Всего были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.

21 сентября оккупанты впервые за последние полгода атаковали энергетические объекты Украины. Вследствие этого были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

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