РФ выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

Во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ на Украину рано утром 21 сентября были уничтожены 36 крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Отмечается, что около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
В общем, были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.
"Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Ракетный удар отбивали зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушные силы, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.
"Кроме того, около 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы", - добавили в Воздушных силах.
Массированный ракетный удар по Украине 21 сентября
Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.
Пострадали 7 человек в Дарницком районе столицы. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.
В Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.
В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Есть пострадавшие.
Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.
Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.
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