РФ выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

Оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Они летели по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.

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РФ нанесла ракетный удар по Украине - есть разрушения и пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ на Украину рано утром 21 сентября были уничтожены 36 крылатых ракет воздушного базирования. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что около 3:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

В общем, были зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.

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"Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Ракетный удар отбивали зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушные силы, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

Уничтожено 36 крылатых ракет воздушного базирования / Фото: t.me/kpszsu

"Кроме того, около 6.00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы", - добавили в Воздушных силах.

Массированный ракетный удар по Украине 21 сентября

Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.

Пострадали 7 человек в Дарницком районе столицы. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.

В Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Есть пострадавшие.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

Примерно в 5:50 российские военные атаковали Харьков ракетами. Зафиксировано попадание шести вражеских ракет типа С-300 в Слободском районе города. Травмы получили три человека.

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