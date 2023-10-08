11 человек ранены, среди них – 9-месячный ребенок: оккупанты ночью ударили по Херсонщине

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 8 октября, обстреляли Херсон и Херсонскую область. Под огнем оказались жилые кварталы.
В результате обстрелов 11 человек получили ранения, среди них – мама с 9-месячным ребенком. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
"Враг неоднократно бил по городу и населенным пунктам правобережья. Под огнем оккупантов были жилые кварталы. Повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались. Их ликвидировали спасатели. Травмы получили 11 горожан", – говорится в сообщении.видео дня
В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.
Также среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста. У него взрывная травма и ушиб. Мужчину госпитализировали.
"Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу. Это два супруга – муж 67 лет и жена 63 лет, а также муж 56 лет и жена 54 года. А также две женщины в возрасте 87 и 62 года. На месте медики оказали помощь мужчинам 24 и 34 лет", – рассказал Прокудин.
Оккупанты также обстреливали село Станислав Херсонского района. По словам глава ОВА, последствия удара из "Градов" выясняются.
Ракетные удары РФ по Украине
5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине в селе Гроза Купянского района. Оккупанты убили 52 человек, среди которых один ребенок. Также были ранены 6 человек, все они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские оккупанты могли нанести удар ракетой "Искандер".
В ночь на субботу, 7 октября, РФ атаковала Одесскую область ракетами "Оникс". Пострадали четыре человека. Они получили ранения от осколков стекла. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности ракетного удара российских оккупантов по Одессе. По ее словам, в ходе атаки по Одесскому региону враг применил "специфические ракеты".
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