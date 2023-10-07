РФ бьет "специфическими ракетами": украинцам назвали цели вражеских ударов

Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности ракетного удара российских оккупантов по Одессе.
По ее словам, в ходе атаки по Одесскому региону враг применил "специфические ракеты". Об этом она сообщила в эфире информационного телевизионного марафона.
Представитель Сил обороны юга Украины пояснила, что враг использовал сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпущенные из временно оккупированного Крыма.
"Очевидным был приоритет - это попадание в объекты припортовой инфраструктуры - разрушено зернохранилище, рекреационная инфраструктура", - добавила она. По ее словам, также повреждены взрывной волной многоквартирные жилые дома.
По словам представителя Сил обороны юга Украины, враг видит способность украинских защитников отражать атаки дронов-камикадзе, поэтому использует баллистические, а также сверхзвуковые ракеты для ударов по Украине.
Она пояснила, что после срыва РФ зерновой сделки оккупанты пытаются дискредитировать украинскую портовую инфраструктуру, убедить судовладельцев и мировое сообщество в том, что порты нашего государства являются опасным местом, и что Украина неспособна придерживаться своих обязательств, в том числе в зерновой инициативе.
"Вопреки всему этому, Украина продолжает работать в том направлении, которое для нее максимально эффективно", - добавила Гуменюк.
Напомним, в ночь на субботу, 7 октября, Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с использованием сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Оникс.
Как сообщают Силы обороны юга, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В результате удара зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.
Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ применяла ракеты "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.
Вечером 21 сентября атаковали Одесскую область сверхзвуковыми ракетами. Россияне применили противокорабельные ракеты "Оникс". Враг ударил по одному из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.
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