РФ бьет "специфическими ракетами": украинцам назвали цели вражеских ударов

Враг видит способность украинских защитников отражать атаки дронов-камикадзе, пояснила Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк прокомментировала ракетный удар РФ / Минобороны РФ, скрин

Спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала подробности ракетного удара российских оккупантов по Одессе.

По ее словам, в ходе атаки по Одесскому региону враг применил "специфические ракеты". Об этом она сообщила в эфире информационного телевизионного марафона.

Представитель Сил обороны юга Украины пояснила, что враг использовал сверхзвуковые противокорабельные ракеты типа "Оникс", выпущенные из временно оккупированного Крыма.

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"Очевидным был приоритет - это попадание в объекты припортовой инфраструктуры - разрушено зернохранилище, рекреационная инфраструктура", - добавила она. По ее словам, также повреждены взрывной волной многоквартирные жилые дома.

По словам представителя Сил обороны юга Украины, враг видит способность украинских защитников отражать атаки дронов-камикадзе, поэтому использует баллистические, а также сверхзвуковые ракеты для ударов по Украине.

Она пояснила, что после срыва РФ зерновой сделки оккупанты пытаются дискредитировать украинскую портовую инфраструктуру, убедить судовладельцев и мировое сообщество в том, что порты нашего государства являются опасным местом, и что Украина неспособна придерживаться своих обязательств, в том числе в зерновой инициативе.

"Вопреки всему этому, Украина продолжает работать в том направлении, которое для нее максимально эффективно", - добавила Гуменюк.

Напомним, в ночь на субботу, 7 октября, Россия нанесла ракетный удар по Одесской области с использованием сверхзвуковых противокорабельных ракет типа Оникс.

Как сообщают Силы обороны юга, ракеты были выпущены из берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму. В результате удара зафиксировано попадание в здание пансионата в рекреационной зоне и в зернохранилище припортовой инфраструктуры.

Ранее российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Армия РФ применяла ракеты "Оникс". Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области.

Вечером 21 сентября атаковали Одесскую область сверхзвуковыми ракетами. Россияне применили противокорабельные ракеты "Оникс". Враг ударил по одному из населенных пунктов Белгород-Днестровского района.

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