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Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

Юрий Берендий
9 октября 2023, 09:40 обновлено 9 октября, 09:49
МИД Украины сообщил о проведении успешной операции по спасению ребенка. Также удалось разыскать 5 граждан Украины, которые считались пропавшими на юге Израиля.
Палестина, война
В Секторе Газа могли погибнуть украинцы / коллаж Главред, фото: depositphotos.com

Украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию - вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который получил ранения во время нападения боевиков. Об этом сообщил в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Сейчас он находится в безопасном месте под опекой посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь", - написали в МИД.

Олег Николенко также сообщил, что удалось разыскать пятерых граждан, которые считались пропавшими на юге Израиля. Спикер МИД также отметил, что есть свежая информация о вероятной гибели трех украинцев.

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"В то же время появилась информация о возможной гибели двух других украинцев вблизи Сектора Газа. Проверяем. Также получили информацию о возможной гибели украинца в Секторе Газа. Ожидаем официального подтверждения. ",- добавил Николенко.

Как сообщили в МИД, всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан.

"Фиксируем массовую отмену авиарейсов. Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны", - отметили в ведомстве.

Что касается ситуации в Секторе Газа, Олег Николенко отметил, что дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, авиация Израиля в ночь на понедельник, 9 октября, продолжила наносить удары по Сектору Газа, пытаясь "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". При этом израильские военные изменили тактику и теперь наносят удары не только по домам командиров, но и по домам всех боевиков.

С тем, Совет Безопасности ООН в воскресенье, 8 октября, провела закрытое экстренное заседание по Ближнему Востоку. По ее итогам Совбез не предпринял никаких действий и не принял никаких решений.

Также, Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, представители Службы безопасности Ирана помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет для нападения на встречи в Бейруте в прошлый понедельник.

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Израиль Палестина Нападение ХАМАС на Израиль
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