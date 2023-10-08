Крупнейший за 50 лет провал: в США "шокированы" нападением на Израиль – Bloomberg

Атака террористов ХАМАС предусматривала сложные операции на суше, море и ракетные удары – ее планирование было сложно не заметить, пишут журналисты.

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Спецслужбы Израиля следили за террористами ХАМАС при помощи современных технологий, но пропустили нападение / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Резонансное нападение террористов ХАМАС на Израиль станет одним из крупнейших провалов разведки Израиля со времен войны Судного дня 1973 года. Израильское государство атака застала врасплох. В США шокированы, как израильская и американская разведки могли пропустить атаку, а в Конгрессе могут готовить жесткие вопросы по ситуации.

В материале Bloomberg говорится о том, что разведка Израиля пропустила крупнейший за последние 50 лет провал. Террористы ХАМАС готовили операции на суше, море и ракетные обстрелы. Было сложно не заметить планирование военной операции.

"Меня шокирует, что они смогли это сделать"

Как пишут журналисты, израильские официальные лица месяцами делали заявления о подготовке нападения со стороны израильских боевиков. Однако премьера Нетаньяху в итоге застали врасплох. Теперь Вашингтон и Иерусалим будут изучать, кто несет ответственность за провал.

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"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания", - заявил бывший посол США в Израиле Мартин Индык.

Американские журналисты напомнили, что нападение ХАМАС случилось ровно 50 лет спустя после того, как Израилю не удалось предотвратить неожиданную военную операцию Египта и Сирии – позже события назвали войной Судного дня.

Они также акцентировали внимание на том, что израильские службы безопасности выделяют серьезные ресурсы, чтобы наблюдать за палестинцами и террористами ХАМАС. Используются как сети информаторов, так и технологии наблюдения.

Один из сотрудников Конгресса США на условиях анонимности сказал, что в такой ситуации американские законодатели должны задать жесткие вопросы, поскольку спецслужбам Штатов и Израиля следовало бы обнаружить атаку подобного масштаба.

Израиль не ожидал атаки ХАМАСа

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарно Миллер говорит, что израильтяне не верили в способность боевиков прорвать границу. Поэтому там не было достаточно сил и укреплений.

"Реальная проблема заключается в том, что израильтяне не верили, что ХАМАС рискнет прорвать границу. Отсутствие достаточных израильских сил в этом регионе было серьезной ошибкой", - полагает аналитик.

Что говорят в Израиле

В Израиле заявляют, что на данный момент рано говорить, что пошло не так, а любые сравнения тех событий с нынешними – это некорректно.

ХАМАС начал войну против Израиля

Террористы ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Удары наносились с воздуха, суши и моря по центральной и южной части страны с территории Сектора Газа. По информации СМИ, боевики выпустили более 2200 ракет по территории Израиля.

Израиль объявил военное положение в стране. У границы с Сектором Газа ввели "особую зону". Войска ведут бои с боевиками ХАМАС на юге страны у границы с Газа.

Британские журналисты The Guardian пишут, что Израиль готовится к наземной операции в Секторе Газа. Израильская армия продолжает проводить операцию с целью освобождения заложников и ликвидации террористов.

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