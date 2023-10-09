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Нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине – Блинкен

Алёна Воронина
9 октября 2023, 09:22 обновлено 9 октября, 09:29
В США пытаются выяснить причины нападения ХАМАС. Но это нападение не является попыткой воспользоваться тем, что сейчас внимание Запада приковано к Украине.
Энтоны Блинкен, Армия обороны Израиля
Нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине, заявил Блинкен/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Армия обороны Израиля

Нападение боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль – это не попытка воспользоваться фокусом стран Запада на Украине.

Сейчас США работают над тем, чтобы выяснить причины нападения. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в эфире программы "Лицом к нации" на канале CBS, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", – отметил Блинкен.

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Он сказал, что сейчас Госдеп проверяет информацию о возможной гибели и захвате в плен боевиками ХАМАС граждан США.

В то же время Блинкен выразил обеспокоенность тем, что боевые действия в Израиле могут распространиться на соседние страны или что нынешняя ситуация может спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября ХАМАС пошел в атаку на Израиль, боевики проникли на территорию Израиля из Сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. Однако уже к вечеру этого дня войска Израиля вошли во все города возле сектора Газа и начали зачистку от боевиков.

На следующий день, 8 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что началась "долгая и тяжелая война", в то же время он отметил, что первый этап войны уже заканчивается уничтожением большинства сил противника, проникших на территорию Израиля. Сектор Газа объявили закрытой зоной.

Также 8 октября Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации. Военно-политический кабинет Израиля принял решение о запуске пункта "40 аллеф" – это означает, что Иерусалим официально заявляет об объявлении войны.

В ночь на 9 октября Израиль массированно ударил по Сектору Газа. Ночью Армия Израиля уничтожила, в частности, ряд командных пунктов и здание, где проживают боевики ХАМАС. При этом израильские военные изменили тактику и теперь наносят удары не только по домам командиров, но и по домам всех боевиков.

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