УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

Анна Ярославская
9 октября 2023, 08:30 обновлено 9 октября, 08:34
Оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино - Вербовое, чтобы достичь тактической неожиданности.
ВСУ, мины
Российские войска минируют ранее очищенные участки фронта в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Роботино - Вербовое в Запорожской области, чтобы сковать Силы обороны Украины. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW со ссылкой на российских военных блогеров, оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино - Вербовое, чтобы достичь тактической неожиданности.

Известный связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.

видео дня

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытались зафиксировать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.

Кроме этого, украинские войска продолжали контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки (14 км к югу от Орехово), а российский военный утверждал, что украинские силы также продвинулись возле Копаней (10 км к юго-западу от Орехова).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а российские источники утверждали, что украинские силы продолжали атаковать вблизи Андреевки и Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).

Российские и украинские источники также сообщили, что ухудшение погодных условий влияет как на российские, так и на украинские операции, отмечают аналитики.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - возле Работино и Вербового Запорожской области.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что у ВСУ есть потенциал для освобождения Бахмута и дальнейшего продвижения в сторону Клещиевки и Андреевки с целью окончательного перерезания коммуникаций и логистических путей врага.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Запорожская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

08:30 Украина
На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

07:06 Мир
Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:55

Какой праздник сегодня 9 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Эксперт рассказал, как удалить плесень и грибок со штор, не повреждая их

08:30

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

08:29

Израиль массированно ударил по Сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков

08:26

Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
07:06

На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

06:55

Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия

06:43

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:35

Как правильно говорить – "мати" или "матір": Авраменко удивил ответомВидео

Реклама
06:04

Основной вывод из событий в Израилемнение

05:30

Как убрать живот и бока за 7 минут в день: идеальная тренировка на пресс с подушкойВидео

05:00

Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

02:30

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля

02:00

Экс-жена Кличко в леопардовом ультрамини похвасталась "кошачей" грацией

01:28

Президентом стать не сможет, "но": эксперт раскрыл амбиции Маска за счет Украины

08 октября, воскресенье
23:50

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:27

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

22:43

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:37

Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

21:45

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

Реклама
21:27

Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттловВидео

21:25

Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонезаВидео

21:05

По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

21:03

Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

20:58

Это еще не новая мировая война, но ее прелюдиямнение

20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

17:44

В Украине выпал первый снег: куда ворвалась настоящая зима

17:43

Россияне запустили сумасшедший фейк об Украине и ХАМАС: что придумалиВидео

17:41

"РФ будет давить": враг готовит наступление на крупный город Украины – Свитан

17:13

Найдите все за 1 минуту: необычный японский тест на старение мозга

16:50

Уничтожили 25 танков РФ: рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага

16:42

Умерла Нина Матвиенко - где и когда состоится прощание с легендой

16:03

"Непревзойденный магический голос": Зеленский отреагировал на смерть Матвиенко

Реклама
15:54

В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверкуВидео

15:49

"Пока не понимаю, что делать": известная украинская певица застряла в Израиле

15:39

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны и готовится к мобилизации

15:35

"РФ пойдет в большое наступление зимой": политолог о последствиях, если США уменьшат помощь

15:31

Что съесть 9 октября, чтобы быть здоровым круглый год: приметы дня

15:01

В Израиле погибли двое украинок, тела перевезут в Украину – СМИ

14:47

РФ накапливает ракеты и может прибегнуть к энергетическому террору Украины – ВСУ

14:26

У вас самые зоркие в мире глаза, если вы сможете заметить спрятавшегося на фотографии оленя

14:24

Живущий в Израиле Андрей Макаревич впервые вышел на связь

14:00

Четырем знакам зодиака не повезет в октябре: гороскоп от Влада Росса

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять