РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

Оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино - Вербовое, чтобы достичь тактической неожиданности.

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Российские войска минируют ранее очищенные участки фронта в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты активизировали работы по заминированию в районе Роботино - Вербовое в Запорожской области, чтобы сковать Силы обороны Украины. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW со ссылкой на российских военных блогеров, оккупанты начали минировать ранее очищенные участки на линии Работино - Вербовое, чтобы достичь тактической неожиданности.

Известный связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.

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Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытались зафиксировать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.

Кроме этого, украинские войска продолжали контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки (14 км к югу от Орехово), а российский военный утверждал, что украинские силы также продвинулись возле Копаней (10 км к юго-западу от Орехова).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а российские источники утверждали, что украинские силы продолжали атаковать вблизи Андреевки и Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).

Российские и украинские источники также сообщили, что ухудшение погодных условий влияет как на российские, так и на украинские операции, отмечают аналитики.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - возле Работино и Вербового Запорожской области.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что у ВСУ есть потенциал для освобождения Бахмута и дальнейшего продвижения в сторону Клещиевки и Андреевки с целью окончательного перерезания коммуникаций и логистических путей врага.

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