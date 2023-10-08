ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

ВСУ имеют потенциал освобождения Бахмута и дальнейшего продвижения в сторону Клещеевки и Андреевки с целью окончательного перерезания коммуникаций и логистических путей врага, заявил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Он пояснил, что российская группировка не сможет удержаться без подкрепления и внешних резервов, поэтому оккупанты перебрасывают войско и технику из России и направления Купянск – Сватово – Лиман на Бахмутское направление.
"Россия бросает еще туда около двух бригад, несколько полков, в том числе ВДВ. А также вагнеровцев, действующих в вооруженных силах России, как частные военные кампании, чтобы уменьшить наши наступательные операции и не допустить освобождения Бахмута", – отметил экс-руководитель СВР.
Вторым направлением для удара ВСУ он назвал Юг в направлении Токмака и пояснил, что остановка основного железнодорожного сообщения перекроют 2/3 поставок техники, вооружения и резервов россиянам на Запорожском направлении.
"Это фактически перекрытие всех коммуникаций с Востоком и далее продолжение движения вплоть до моря. И это предпосылка к стратегической наступательной операции на Юге", – уверен собеседник.
При этом Маломуж не исключил, что Силы обороны могут нанести удары с разных сторон: со стороны Работино и впоследствии с переходом в направлении Бердянска и Мелитополя, а также Херсонского направления, что будет означать вероятное окружение врага и движение в Крым во время осенне-зимнего наступления.
Ранее сообщалось, что враг готовит наступление на крупный город Украины. Оккупанты выбрали самое неудобное с точки зрения геологии направление для наступления, рассказал Роман Свитан.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная. Россия усилила работу боевой авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, вероятно, снизила ее активность в Запорожской области, пишут аналитики.
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