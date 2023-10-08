"РФ будет давить": враг готовит наступление на крупный город Украины – Свитан

Противник выбрал для попыток наступательных действий именно Купянское направление, поскольку ему удобно доставлять туда боеприпасы, рассказал военный эксперт Роман Свитан.
"Чем ближе везти снаряды, тем больше их можно привести, и больше их можно использовать. Именно этот метод россияне используют для поддержания наступательных действий как раз на Купянском направлении. Там же несколько десятков километров, и Россия…", - отметил он в эфире УНИАН.
Эксперт пояснил, что именно по этой причине оккупанты выбрали это направление - самое неудобное с точки зрения геологии.
"То есть подстилающая поверхность - там очень много рек…, очень много озер, леса такие некоторые есть, вплоть до топи… Довольно-таки неприглядное для наступательных действий направление. Но… они его выбрали, чтобы давить на наши войска, чтобы мы туда использовали достаточное количество резервов, которые нужны на другом участке фронта…", - добавил Свитан.
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о том, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, у ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная. Россия усилила работу боевой авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, вероятно, снизила ее активность в Запорожской области, пишут аналитики.
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